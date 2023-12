Angola: Le Portugal octroie 34 millions d'euros à l'Angola

Luanda — Le Gouvernement portugais va débloquer, d'ici la fin de cette année, 34 millions d'euros pour la réhabilitation de la Forteresse de São Francisco de Penedo.

Située dans la capitale angolaise et classée, en 1992, patrimoine historique et culturel national, la Forteresse de Penedo a été construite pendant la période coloniale pour surveiller la mer et protéger le port de Luanda.

Actuellement sous la tutelle du ministère de la Culture, la Forteresse de Penedo était également utilisé comme entrepôt d'esclaves à l'époque coloniale, par les autorités portugaises.

Le montant de 34 millions d'euros résulte d'un protocole d'accord d'appui direct au budget général de l'Angola, paraphé dimanche, à Luanda.

Les signataires de l'accord de financement étaient les ministres des Relations extérieures de l'Angola, Téte António, et des Affaires étrangères du Portugal, João Gomes Cravinho.

La signature a eu lieu en marge de la 6ème réunion ministérielle du Chemin commun Angola-Union européenne (UE).

Selon le responsable portugais, ce soutien est une célébration de ce qui est un patrimoine commun, ajoutant qu'il a une signification particulière, car il a lieu à proximité de la célébration du 50ème anniversaire du 25 avril dans son pays, et un an avant le 50ème anniversaire de l'indépendance de l'Angola.

L'Angola et le Portugal ont établi des relations diplomatiques le 9 mars 1976 et entretiennent des liens culturels et historiques solides.