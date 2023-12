Gabon: 10 Entrepreneures gabonaises en immersion aux États-Unis

Dix femmes gabonaises du réseau "African Women's Entrepreneurship Program-Gabon" ont bénéficié d'un voyage aux États-Unis, dans le cadre du programme IVLP on Demand.

La présidente du réseau AWEP Gabon, Gaelle Ilama de NDOSSY Cosmetics, et 9 autre membres du réseau African Women's Entrepreneurship Program (AWEP) ont bénéficié d'un programme IVLP de 10 jours à Washington DC., IOWA et Buffalo pour mieux maitriser les marchés américains et l'entreprenariat au féminin.

Il s'agit bien évidemment de Rachel Ebaneth des Jardins de Mae, Leonie Andjayi ep Ndoumba de MAS et Famille, Diane Nadège Gouya Mombo Coach et Directeur général de Gabon Batiment, Julie Nyangui ep Ambiehl des Chocolats Gabonais de Julie, Brigitte Mfono Ndong des Ateliers de Bri, Sandra Ayingono Moussavou de ELOKH, Jessica Medza Allogo des Petits Pots de l'Ogooué, Lynda Ngouaba Kassikamidiama avec les Produits de Françoise, Marie-Gabrielle Tsomo Ngombo avec Les mains de la Grace.

Elles ont rencontré des officiels du Département d'État, du Ministère du Commerce, le Chargé Thorburn et l'Ambassadeur du Gabon à Washington SEM Noel Nelson Messone.

Pour rappel, le Programme d'entrepreneuriat des femmes africaines (AWEP) est une initiative de sensibilisation, d'éducation et d'engagement qui vise les femmes entrepreneurs africaines à promouvoir la croissance des entreprises, à accroître le commerce à la fois au niveau régional et sur les marchés américains par le biais de la Loi sur la croissance et les opportunités (AGOA), à créer de meilleurs environnements d'affaires et à permettre aux femmes actrices de devenir des voix de changement dans leurs communautés.