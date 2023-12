Tunisie: Siliana/élections locales - La candidate Hajer Amri pour la promotion d'une 'culture de responsabilité' des élus

Tunis — La campagne électorale menée par les candidats aux élections locales au gouvernorat de Siliana se poursuit.

La candidate, Hajer Amri, représentante de la circonscription de Makthar Sud (délégation de Makthar) a distribué, lundi, des dépliants aux citoyens pour leur expliquer davantage son programme électoral, tandis que le candidat Heykel Boubakri représentant de la circonscription de Borj Messaoudi Nord, de la délégation d'el-Krib, a choisi la communication directe avec les citoyens.

Dans une déclaration à l'agence TAP, la candidate, Hajer Amri, a souligné qu'elle œuvre à promouvoir "une culture de responsabilité et de responsabilisation" pour les membres du conseil local, de rechercher du sponsoring et du soutien financier pour le club sportif de Makthar, ainsi que de motiver les jeunes à participer à la vie sociale et politique.

Elle s'est engagé à améliorer et à développer les services publics, à embellir la ville, à aider les familles nécessiteuses et à faible revenu, à réserver des espaces aménagés pour mieux organiser les stations de transport public, et à renforcer le budget du Festival International de Maktaris.

Pour sa part, le candidat Heykel Boubakri a déclaré à l'agence TAP qu'il mettra tout en œuvre pour fournir les services de l'eau potable et réaliser des travaux publics tels que le bitumage des routes, la création de pistes agricoles, outre le développement du transport scolaire, l'encadrement des familles à faible revenu et le soutien de l'agriculteur.

Il convient de signaler que les candidats Nabil Marzouki de la circonscription Makthar Nord, Hamza Bougherra de la circonscription Sayar et Sihem Aouissi de la conscription Sind Haddad n'ont pas pu être contactés.