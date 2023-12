Gabon: Aubameyang intègre un club fermé, derrière Lewandowski et Kane !

Avec un doublé marqué dimanche en Ligue 1 contre Lorient, l'attaquant de l'OM Pierre-Emerick Aubameyang a intégré un club fermé, aux côtés de Robert Lewandowski ou encore d'Harry Kane.

Aubameyang est en feu ! Et, c'est un euphémisme de le dire. Il a encore marqué un doublé lors de la victoire 2-4 des Marseillais hier en Ligue 1. Il s'agissait du 7e but du Gabonais en quatre matchs disputés en moins de deux semaines.

Avec son deuxième but contre Lorient, Aubameyang a rejoint le club fermé de joueurs en activité en Europe, ayant marqués au moins 100 buts à l'extérieur dans les cinq grands championnats européens. Ce chiffre lui permet de rejoindre Robert Lewandowski (143), Harry Kane (119) et Ciro Immobile (101).

L'ancienne d'Arsenal compte désormais 12 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues avec l'Olympique de Marseille.

100 - They currently play in the big five European leagues and have at least 100 away goals in those leagues:

143 - Robert Lewandowski

119 - Harry Kane

101 - Ciro Immobile

100 - Pierre-Emerick Aubameyang 🆕

