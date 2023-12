Afrique: Les Ghetto Kids vont illuminer les CAF Awards 2023

De l'Ouganda au monde entier!

Les Ghetto Kids ont tout vu. La Coupe du Monde de Football de la FIFA™ à Doha. Une mi-temps d'un match du PSG à Paris. Le Britain's Got Talent à Londres. Et attendez un peu. Les célèbres CAF Awards 2023 à Marrakech, au Maroc !

De l'exubérance, de l'énergie et du talent des mots qui qualifient les Ghetto Kids, largement connus pour avoir joué dans les vidéos musicales de l'artiste ougandais Eddy Kenzo, nommé aux Grammy Awards.

Et lorsqu'ils se produiront aux CAF Awards 2023 au Palais des Congrès de Marrakech, au Maroc, le lundi 11 décembre, ce sera une nouvelle occasion pour eux de montrer tout l'étendue de leur talent surtout l'occasion de célébrer davantage la musique ougandaise et africaine à travers leurs mouvements de danse.

Les Ghetto Kids peuvent passer de la musique sud-américaine à l'AfroBeats à une fine touche de tecno, de musique pop, de musique électronique et revenir à la musique house en quelques minutes, car ils sont bons et brillants.

"Nous nous sommes produits dans de nombreux endroits à travers le monde, mais être invités ici pour les CAF Awards 2023 est un rêve devenu réalité. Nous sommes célébrés sur notre continent et nous allons nous produire devant tant de légendes et de personnes que l'on voit normalement à la télévision", a déclaré à CAFOnline.com Dauda Kavuma, manager et figure paternelle des Ghetto Kids.

Kavuma rayonne de joie et sourit jusqu'aux oreilles en repensant à ce qui s'est passé il y a quelques instants, lorsque la légende zambienne et africaine Kalusha Bwalya l'a abordé et lui a dit qu'il admirait le travail qu'il accomplissait avec les Ghetto Kids.

"Je n'arrive pas à y croire. Kalusha s'est approché de moi et m'a salué avant de me dire qu'il était notre grand fan et qu'il suivait notre travail depuis un certain temps déjà. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est avec beaucoup d'humilité que je vis ce moment".

Bwalya, qui a été élu footballeur africain de l'année en 1988, année de naissance de Kavuma, a exprimé sa sincère admiration pour les Ghetto Kids.

"Ma femme et moi avons regardé les Ghetto Kids à de nombreuses reprises et c'est excellent de les voir ici à Marrakech. J'ai hâte de les voir se produire aux CAF Awards. Ils peuvent passer d'un genre musical à un autre, en quelques seconde. Je les adore", a déclaré Bwalya avec passion.

Bwalya, qui appartient à la tribu des Bemba en Zambie, a expliqué que ses nombreuses visites en Ouganda lui avaient permis de constater les similitudes entre les deux pays. Il a notamment relevé quelques mots de luganda, une langue parlée principalement au sein de la fraternité des Ghetto Kids.

Pour Kavuma, les CAF Awards sont le cadeau d'anniversaire idéal, puisqu'il fêtera ses 35 ans lundi.

"J'adore le football. Je voulais devenir footballeur professionnel, mais quand les choses n'ont pas marché, j'ai réalisé que je pouvais utiliser la musique, la danse et le théâtre pour réaliser de grandes choses, et c'est ainsi que nous en sommes arrivés là. Nous avons parcouru le monde et continuons à créer un impact partout où nous passons. Il existe un lien étroit entre la musique et le football. C'est la définition même du divertissement", a ajouté Kavuma, enthousiaste et reconnaissant.

Juste à côté de lui, Akram Muyanja, 14 ans, rayonne de joie. Il vient de rencontrer l'icône sénégalaise El Hadji Diouf. Il n'en croit pas ses yeux.

"Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis un grand fan de Liverpool, alors voir Diouf en personne signifie beaucoup. Tata (Kavuma) le connaît et m'a beaucoup parlé de lui. Je me souviendrai toujours de ce moment. Je me souviendrai toujours de ce moment", explique Muyanja, qui est aux anges en regardant la photo qu'il a prise avec Diouf.

Kavuma, qui est une figure paternelle pour les 30 enfants du Ghetto qui vivent dans la même maison à Kampala, tient à offrir une bonne éducation à ces enfants qui ont entre 5 et 13 ans.

Priscilla Kisakye Zawedde, 13 ans, qui a impressionné la foule lors de l'émission Britain's Got Talent à Londres cette année, est très enthousiaste à l'idée de se produire à Marrakech.

Zawedde considère que c'est l'occasion idéale de poursuivre leur formidable travail, car la musique continue d'ouvrir des portes aux Ougandais. Avec ses amis, ils sont impatients de monter sur scène et d'illuminer les CAF Awards 2023 lundi.