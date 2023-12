Egypte: Le Président Al-Sissi se rend à Dubaï pour participer à la 28e session de COP28

Le Président Al-Sissi se rend à Dubaï pour participer à la 28e session de COP28

M. le Président Abdel Fattah Al-Sissi se rend à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour participer au segment présidentiel de la vingt-huitième session de la Conférence des États parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).

La participation du M. le Président au sommet sur le climat répondait à l'invitation de son frère le Cheikh Mohammed ben Zayed, président des Émirats arabes unis, dont le pays assumera la prochaine présidence de la Conférence des Parties, dont l'Égypte est le président actuel.

Lors du Sommet de Dubaï, M. le Président se concentrera sur les efforts de la présidence égyptienne de la Conférence des Parties au cours de l'année écoulée, à commencer par le sommet de Charm Al-Cheikh en novembre 2022, qui a mis l'accent sur les questions de préoccupation des pays en développement en général et des pays africains en particulier, notamment en ce qui concerne le renforcement des efforts pour faire progresser l'action climatique internationale, ainsi que la nécessité pour les pays développés d'adhérer à leurs engagements dans le cadre de l'Accord de Paris sur le changement climatique.

Le programme de la visite du M. le Président à Dubaï comprendra également des discussions avec un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, afin de discuter de l'avancement des cadres de coopération bilatérale, ainsi que de consulter et d'échanger des points de vue et des visions sur les différentes questions régionales et internationales.

Le Président Al-Sissi rencontre un certain nombre de chefs et dirigeants en marge de COP28

Plusieurs réunions parallèles pour M. le Président en marge de la 28ème session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique à Dubaï.

Le Président Al-Sissi rencontre la directrice générale du FMI

À l'issue de l'arrivée du Président Abdel Fattah Al-Sissi ce soir aux Émirats arabes unis frères, pour participer au sommet sur le climat COP28, il a reçu à sa résidence à Dubaï, Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).

La réunion avait abordé certains aspects des relations entre l'Égypte et le Fonds monétaire international, notamment à la lumière du programme de coopération existant pour achever la mise en oeuvre de la réforme économique égyptienne.

À cet égard M. le Président a exprimé son appréciation pour le partenariat fructueux entre les deux parties, soulignant que le gouvernement égyptien souhaite sa poursuite, étant donné le climat positif qu'il offre à tous les investisseurs et aux marchés financiers mondiaux autour de l'économie égyptienne, ainsi que les opportunités d'investissement et les vastes horizons, compte tenu de la détermination de l'Égypte à promouvoir les réformes structurelles liées aux politiques financières et monétaires, continuant à maximiser le rôle du secteur dans le développement.

Mme Georgieva a affirmé l'aspiration mutuelle du FMI à poursuivre les relations de coopération distinguées avec l'Égypte et à soutenir ses réformes économiques, louant la performance de l'économie égyptienne, sa flexibilité et la résilience dont elle fait preuve face aux répercussions négatives de la pandémie de Corona, de la crise russo-ukrainienne et des conditions à Gaza, en affirmant que le FMI continuera à renforcer le travail conjoint avec le gouvernement pour atteindre les objectifs nationaux égyptiens en améliorant les indicateurs globaux de l'économie, en augmentant sa compétitivité, en approfondissant la participation du secteur privé et en achevant le travail de développement en cours.

La réunion a également porté sur la question du changement climatique et du financement de l'action climatique, en particulier dans les pays en développement, ainsi que la situation économique mondiale et les efforts en cours pour réformer et développer le système financier international et les institutions financières multilatérales, afin de faire face aux défis mondiaux récemment croissants.

Le Président Al-Sissi rencontre le président français Macron

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré le président français Emmanuel Macron, en marge de la "28e session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques" à Dubaï.

La réunion avait été marquée par un échange de vues sur les moyens de renforcer les relations bilatérales distinguées entre les deux pays amis, à la lumière de leur caractère stratégique dans divers domaines.

La réunion a également porté sur les discussions des questions internationales et régionales, en particulier le changement climatique, ainsi que sur l'escalade dans la bande de Gaza, où les deux présidents ont échangé leurs points de vue sur les développements récents.

Ainsi, M. le Président a exprimé à cet égard la vision d'Égypte portant sur la nécessité d'un cessez-le-feu et l'élargissement de l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, ainsi que les efforts égyptiens pour accueillir les Palestiniens blessés et évacuer les ressortissants étrangers. Les deux parties sont convenues de l'importance de trouver des solutions urgentes à la crise actuelle et d'agir pour garantir l'accès de l'aide humanitaire, tout en soulignant l'importance d'entamer un processus politique global visant à parvenir à un règlement juste de la cause palestinienne, basée sur la solution à deux États conformément aux références internationales pertinentes.

Le Président Al-Sissi rencontre le PM anglais

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, en marge de la 28e session de la COP28 à Dubaï.

La réunion avait été marquée par des discussions sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, la coordination politique et l'échange de vues sur divers dossiers d'intérêt commun, ou les deux parties ont loué les liens étroits entre l'Égypte et le Royaume-Uni et ont souligné leur aspiration à les activer davantage à tous les niveaux.

La réunion a porté sur l'échange de visions sur l'évolution de l'action climatique à la lumière de la tenue du sommet sur le climat à Dubaï, outre l'évolution de la situation actuelle dans la bande de Gaza, où le Premier ministre du Royaume-Uni a salué les efforts inlassables déployés par l'Égypte à cet égard, notamment au niveau de la coordination des efforts internationaux pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Ainsi, les deux parties sont convenues de la gravité de la situation actuelle, en particulier à la lumière des conséquences imprévisibles visant à élargir le cercle du conflit, ce qui affecte la stabilité de la région. À cet égard, M. le Président a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte sur la voie du calme, soulignant l'importance d'assurer la protection nécessaire aux civils, tout en s'efforçant de trouver l'horizon politique approprié pour parvenir à une solution juste et globale à la cause palestinienne.

Le Président Al-Sissi rencontre le PM japonais

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré à Dubaï le Premier ministre japonais Fumio Kishida, en marge de la 28e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï.

M. le Président et le premier ministre japonais avaient eu une séance de discussion élargie au cours de laquelle M. le Président a affirmé la grande considération et l'appréciation dont jouit le Japon et son ancienne civilisation auprès de l'Égypte aux niveaux officiel et populaire, d'où le souci de l'Égypte de maintenir et renforcer les relations de coopération et de partenariat stratégique entre les deux pays amis dans divers domaines, notamment l'industrie, les transports, l'énergie, l'éducation, le tourisme et la culture.

Pour sa part, M. Kishida a indiqué que le Japon se félicite des développements positifs observés dans les relations conjointes à tous les niveaux, saluant ce que l'Égypte a réalisé en matière de développement, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de nombreux grands projets, ce qui a contribué à motiver les entreprises japonaises à doubler leur activité en Égypte, afin de se bénéficier des opportunités d'investissement prometteuses offertes par ces projets, tout en soulignant que le Japon attache une importance particulière à ses relations avec l'Égypte au niveau de la coopération bilatérale et de la consultation politique, en raison du rôle central de l'Égypte dans son environnement régional et au Moyen-Orient.

La réunion a abordé la question du changement climatique et un certain nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun, notamment l'évolution de la situation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, où les deux dirigeants ont exprimé leurs profonds regrets quant à la reprise des combats, donnant lieu à plus de victimes civiles, soulignant leur condamnation du fait de cibler et de tuer des civils.

À cet égard, M. le Président a présenté l'évolution des efforts égyptiens pour calmer la situation et prolonger la trêve humanitaire afin de parvenir à un cessez-le-feu. Les deux parties sont également convenues sur la nécessité absolue de fournir une aide humanitaire en quantités appropriées à la population de la bande de Gaza et d'assurer une protection complète aux civils. Ils ont souligné le rejet par l'Égypte et le Japon du déplacement forcé des Palestiniens sous quelque forme que ce soit, signalant la nécessité de travailler sérieusement pour parvenir à une solution juste et globale à la cause palestinienne, basant sur la solution à deux États, conformément aux références internationales, ce qui ouvre de larges horizons pour une coexistence pacifique entre tous les peuples de la région.

Le Président Al-Sissi rencontre le président de l'Arménie

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré le président arménien Vahagn Khatchatourian, en marge de la 28ème session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï.

Les deux présidents ont souligné la spécificité historique des relations égypto-arméniennes aux niveaux officiel et populaire. De même, ils sont convenus sur la nécessité de renforcer les efforts existants pour promouvoir le processus de coopération conjointe entre les deux pays, en particulier aux niveaux touristique, culturel, commercial, économique et sécuritaire. En plus de discuter des développements les plus importants des questions régionales d'intérêt commun dans les régions du Moyen-Orient et du Caucase du Sud.

Le Président Al-Sissi rencontre le président lituanien

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré le Président lituanien Gitanas Nausĕda, en marge de la 28e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï.

La réunion a été témoin de la volonté mutuelle de renforcer la coopération et les relations bilatérales entre les deux pays amis, outre la poursuite de la coordination sur les questions politiques d'intérêt commun. Un certain nombre de dossiers liés à la coopération bilatérale ont également été examinés, où M. le Président s'est félicité de l'activité de certains entreprises lituaniennes en Égypte en aspirant à intensifier la coopération dans divers domaines.

La réunion a également abordé un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun et les défis auxquels sont confrontés les pays africains et européens, notamment l'immigration clandestine et le terrorisme, ce qui exige une coordination et un travail entre les deux parties pour parvenir à des solutions efficaces à ces défis à travers une approche commune. Ils ont échangé aussi leurs visions en ce qui concerne l'évolution de la situation dans la bande de Gaza, ainsi que de la crise russo-ukrainienne et de ses répercussions négatives sur l'économie mondiale.

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré la présidente tanzanienne Samia Hassan, en marge de la 28e session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï.

La réunion a été marquée par une discussion sur les moyens de renforcer les relations bilatérales communes à différents niveaux, notamment en ce qui concerne les investissements égyptiens en Tanzanie, la coopération technique et le renforcement des capacités pour contribuer à la formation des cadres tanzaniens dans divers domaines. Outre, le profit de la Tanzanie de l'expertise égyptienne dans le domaine des mégaprojets, surtout à la lumière de la participation effective de l'Égypte à la construction du barrage Julius Nyerere pour produire de l'énergie hydroélectrique en Tanzanie, où M. le Président a confirmé à cet égard qu'il suit les étapes de mise en oeuvre du projet, afin de garantir l'atteinte des meilleurs niveaux de performance conformément aux normes internationales les plus élevées.

Ils ont également discuté de l'intensification des mécanismes de consultation et de l'échange de visions entre les deux pays concernant les questions émergentes les plus importantes sur la scène continentale et les moyens de renforcer les mécanismes d'action africaine conjointe, en plus des perspectives de maximisation de la coopération entre les pays du bassin du Nil sur la base du patrimoine historique et des liens communs qui les unissent.

Le Président Al-Sissi rencontre la Première ministre italienne

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré Mme Giorgia Meloni, Première ministre italienne, en marge de la 28e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï.

Les deux parties ont souligné leur souci de renforcer les relations de coopération stratégique entre les deux pays amis et d'exploiter les larges horizons à différents niveaux, en plus de maximiser la coordination et la consultation au cours de la prochaine période, concernant divers dossiers politiques, sécuritaires, militaires, de développement et économiques d'intérêt commun, de manière à contribuer à maintenir la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen et sur le continent africain.

La réunion a été marquée par un échange de visions et de points de vue sur les questions régionales et internationales, en particulier l'évolution de la situation dans la bande de Gaza, où la Première ministre italienne a remercié l'Égypte pour son rôle pionnier dans l'avancement des efforts de paix dans la région, ce qui a été incarnée par l'accueil du Sommet du Caire pour la paix, tandis que M. le Président a passé en revue les résultats des contacts et des efforts intensifs entrepris par l'Égypte pour rétablir le calme et le cessez-le-feu, afin de protéger les civils et fournir un accès sûr et urgent à l'aide humanitaire au peuple gazaoui, soulignant la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités pour mettre un terme à cette escalade, dans le but de permettre aux efforts diplomatiques de s'attaquer aux raisons radicales de la cause palestinienne et rétablir la voie du processus de paix.

Le Président Al-Sissi rencontre la vice-présidente américaine

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu Mme Kamala Harris, vice-présidente américaine, en marge de la 28ème session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï.

Mme Harris avait transmis les salutations et l'appréciation du président Joe Biden à M. le Président Al-Sissi, ce à quoi M. le président a rendu la pareille en offrant ses sincères salutations au président Biden.

Au cours de la réunion, les deux parties ont souligné leur volonté de renforcer et d'approfondir le partenariat stratégique élargi entre l'Égypte et les États-Unis, ce qui représente un pilier important pour le maintien de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient, tout en exprimant l'aspiration mutuelle à maximiser la coordination et la concertation entre les deux pays amis au cours de la période à venir sur les cadres de coopération bilatérale dans tous les domaines, ainsi que sur les différents dossiers politiques et sécuritaires d'intérêt commun.

La réunion a également été marquée par une discussion sur l'évolution de la situation régionale, en particulier dans la bande de Gaza, où la partie américaine a présenté sa vision à cet égard, exprimant ses remerciements et son appréciation à l'Égypte et à sa direction pour le travail diligent et sincère visant à parvenir à une trêve et à échanger les détenus, en plus de son rôle central dans la fourniture et l'acheminement de l'aide humanitaire à la population de Gaza.

Il y a eu un accord sur la gravité de la situation actuelle, la nécessité d'empêcher l'expansion du conflit, ainsi que pour protéger les civils et de ne pas les cibler, outre, le rejet catégorique des deux pays du déplacement forcé des Palestiniens.

Pour sa part, M. le Président a souligné la détérioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza et la nécessité pour la communauté internationale d'agir immédiatement pour fournir une réponse humanitaire et de secours d'urgence à la population de la bande en allégeant leurs souffrances, tout en insistant sur l'importance de rétablir le calme et le cessez-le-feu en exprimant le refus de l'Égypte d'appliquer les politiques de sanctions collectives contre les innocents, en violation des engagements internationales dans le cadre du droit international humanitaire, affirmant aussi la position ferme de l'Égypte en ce qui concerne le règlement de la cause palestinienne en parvenant à une solution juste et globale qui garantisse les droits du peuple palestinien et la création de son État indépendant conformément aux références de la légitimité internationale.

Le Président Al-Sissi rencontre le Premier ministre de la Norvège

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré, aujourd'hui, M. Jonas Gahr Støre, Premier Ministre de la Norvège, en marge de la 28ème session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï.

La réunion avait porté sur les moyens de promouvoir les relations entre les deux pays dans les domaines d'intérêt commun, notamment les échanges commerciaux et le tourisme, ainsi que de bénéficier de l'expertise norvégienne dans des projets liés aux domaines de l'énergie propre, en particulier à la lumière de la dernière coopération réussie entre le gouvernement égyptien et l'entreprise norvégien "Scatec" à cet égard, en plus de discuter des moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et la Norvège en Afrique.

Les derniers développements ont également été discutés en termes d'un certain nombre de dossiers régionaux et de questions d'intérêt commun, en particulier l'évolution de la situation dans la bande de Gaza, notamment à la suite de la dynamique régionale résultant de la tenue du Sommet du Caire pour la paix et du Sommet arabo-islamique extraordinaire, où les deux parties ont souligné que la seule issue à la situation critique actuelle est d'aboutir à un règlement juste et global pour la cause palestinienne basant sur la solution à deux États, avec l'importance de réaliser actuellement un cessez-le-feu, compte tenu des graves conséquences humanitaires de la poursuite des opérations militaires contre la vie des civils, ainsi que l'extension de ses répercussions sécuritaires et politiques sur la stabilité et la sécurité de l'ensemble de la région. M. le Président a également souligné que l'Égypte essaye de coordonner les efforts régionaux et internationaux, afin d'adopter la voie de la trêve et de fournir une aide humanitaire à la bande de Gaza, dans le but d'épargner au peuple palestinien de nouvelles souffrances humaines.

Le Président Al-Sissi participe à la Fête nationale des Émirats arabes unis

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a participé à la célébration de la Fête nationale des Émirats arabes unis, où SE a félicité son frère, le président émirati le Cheikh Mohammed ben Zayed, souhaitant aux Émirats et à leur peuple frère le progrès et la prospérité. Ainsi, les deux chefs ont exprimé leur fierté mutuelle des relations fraternelles étroites entre l'Égypte et les Émirats, au niveau des deux directions et au niveau populaire. M. le Président a également félicité les Émirats arabes unis pour l'accueil réussi du sommet sur le climat "COP 28".

Le Président Al-Sissi retourne en Égypte après sa participation à la COP28 à Dubaï

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi retourne en Égypte après avoir visité les Émirats arabes unis, pour participer à la COP28 à Dubaï.