Afrique de l'Ouest: CEDEAO – Plaidoirie pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la région

La Commission de la CEDEAO a présenté un mémorandum sur l'évolution de la situation en matière de paix et de sécurité dans la région, soulignant les progrès réalisés en ce qui concerne la consolidation de la démocratie et de la paix, notamment la réussite des élections au Libéria et le dialogue engagé, grâce aux efforts de médiation, entre le gouvernement de la Sierra Leone et le parti ‘All Peoples Congress (APC)’, qui a abouti à la signature de « l'Accord pour l'unité nationale », rapporte le communiqué de la CEDEAO reçu à notre rédaction.

Cette présentation de mémorandum s’est fait à l’occasion de la 51ème session ordinaire du Conseil de Médiation et de Sécurité de la CEDEAO au niveau ministériel qui s'est tenue le 06 décembre 2023 à Abuja, au Nigeria, présidée par S.E. Yusuf Maitama TUGGAR, Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria et Président du Conseil de Médiation et de Sécurité au niveau ministériel, indique le communiqué.

A en croire le document, l’objectif de cette rencontre est d’examiner de manière critique la situation politique, ainsi que les questions relatives à la paix et à la sécurité dans la région, outre celle relative à la paix et à la sécurité.

Selon la même source, des progrès sont en train d’être réalisés en Guinée Bissau dans la mise en place des structures de gouvernance et la promotion de la stabilité politique après les dernières élections législatives de juin 2023, y compris la nomination de Geraldo Martins, ancien ministre des Finances et chef adjoint du PAIGC, au poste de Premier ministre et Chef du gouvernement, le 8 août 2023.

A cet effet, le communiqué indique que la commission a relevé l'affrontement qui a opposé, le 1er décembre 2023, la Garde nationale et des éléments des forces de défense et de sécurité dans la capitale, Bissau, et a fermement condamné les actes de violence qui se sont produits ainsi que la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel et de l'État de droit dans le pays.

Elle a réitéré l'appel lancé aux autorités pour l’arrestation et la poursuite des auteurs de l'incident, conformément aux lois du pays, poursuit le texte. Le communiqué indique également que la commission a regretté la dissolution de l'Assemblée nationale populaire par le Président de la République, le 4 décembre 2023 et a présenté un compte-rendu au Conseil sur la Mission de soutien à la stabilisation en Guinée-Bissau (MSSGB).

En ce qui concerne le Libéria, le document atteste que la commission a informé le Conseil du bon déroulement des élections générales qui ont abouti au second tour de la présidentielle le 14 novembre 2023, opposant S.E. le Président George Weah de la Coalition pour le changement démocratique (CDC) au pouvoir et l'Ambassadeur Joseph N. Boakai du Parti de l'unité (UP), parti d'opposition.

Par ailleurs, la Commission a informé le Conseil d’un cas de violation de la sécurité par certaines personnes à la caserne militaire de Wilberforce, à Freetown, le 26 novembre 2023, dans le cadre d’une action que le gouvernement a qualifiée de « tentative de coup d'État ».

Le document annonce ainsi que la CEDEAO, dans une déclaration publiée le 26 novembre 2023, a fermement condamné les troubles et appelé à procéder à l'arrestation et à poursuivre tous les participants à cet acte illégal, tout en réitérant sa tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement.