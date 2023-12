Ile Maurice: Trois coureurs du Faucon Flacq SC blessés après avoir été heurtés par une voiture

Une fois encore, des cyclistes ont été victimes de l'imprudence d'un automobiliste. Hier, lors d'une séance d'entraînement des coureurs de l'équipe cycliste du Faucon Flacq SC, une voiture a heurté trois coureurs, Kinsley MarieJeanne, Thibault L'Espérance et Denito Justine, les projetant violemment sur la chaussée. Le plus touché a été le champion de Maurice junior de la course en ligne 2020, Kinsley Marie-Jeanne, selon JeanPhilippe Lagane président de l'équipe cycliste et de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) qui escortait le groupe de coureurs lors de cette sortie d'entraînement. Une ambulance du Service d'aide médicale urgente (SAMU) a conduit les blessés à l'hôpital de Rose-Belle où ils ont reçu les premiers soins.

Le personnel du SAMU prenant en charge les blessés avant de les conduire à l'hôpital de Rose-Belle.

«Il y avait un groupe de sept coureurs que je suivais. On sortait de Bananes et on prenait la direction de Belle-Rive quand une voiture est arrivée très vite derrière moi. J'ai ralenti pour lui permettre de se rabattre parce qu'un autre véhicule arrivait en face. Et c'est là que la voiture a heurté les trois cyclistes. Kinsley a été le plus touché. Il souffre d'une fracture du scaphoïde gauche et a été blessé au genou. Il devra rester à l'hôpital pour avoir les soins appropriés. Thibault a eu un coup aux reins, alors que Denito a été touché à l'épaule mais ils n'ont heureusement pas de fractures et ont pu rentrer chez eux. Cela aurait pu être pire, ces garçons-là ont frôlé la mort», explique JeanPhilippe Lagane. Les vélos sur lesquels se trouvaient les trois cyclistes ont été très endommagés après ce violent choc.Les vélos sur lesquels se trouvaient les coureurs ont été sérieusement endommagés suite au violent impact.

Les cyclistes font malheureusement trop souvent face à ce genre de dangers sur la route. Lucas Thonney écrivait, il y a quelques jours sur sa page Facebook, que lors d'une sortie, un des membres du groupe dont il faisait partie a frôlé la mort. «Cette camionnette pressée de gagner quelques secondes ou quelques minutes sur son trajet s'est permis de doubler voiture et vélo sans avoir conscience du danger. À toi cher automobiliste, je t'écris ce message pour te faire comprendre, qu'en appuyant sur l'accélérateur et en conduisant d'une telle manière, tu as la mainmise de nous ôter la vie. Tu es assis tranquillement, protégé par ton habitacle et par ta ceinture de sécurité. Nous, cyclistes, le casque et nos réflexes sont les seules protections qui nous permettent d'éviter le pire», écrit-il. Lucas Thonney indique, avec raison, qu'il est temps d'agir et demande aux autorités de lancer des campagnes de sensibilisations sur la sécurité routière et sur la cohabitation entre les usagers de la route.