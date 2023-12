Ile Maurice: Un dîner du MSM se termine au poste de police

En cette fin d'année, selon leurs moyens, les partis politiques et leurs élus organisent des dîners où des électeurs sont conviés. Les enfants ne participent pas à cette tradition principalement initiée par le Mouvement socialiste militant (MSM). Bien que l'on dise que ce sont les activistes qui en sont les organisateurs, tout le monde sait que ce sont les ministres et députés locaux qui financent ces «get togethers», où l'invitation à manger est accompagnée de prises de parole.

Tout comme l'événement qui a eu lieu samedi dans le village de Laventure, plus précisément dans le somptueux Maharaja Hall, dont le prix de location pour une soirée avoisine les Rs 50 000 (Pendant ce temps, les partis de l'opposition se contentent souvent d'une salle verte). Mais la fête s'est terminée au poste de police...

Samedi, la salle était comble. Au menu : briyani et Pepsi. Les décorations, incluant drapeaux, ballons et nappes, étaient de couleur orange pour accueillir le Premier ministre, qui devait donner du lustre à cette petite fête. Cependant, Pravind Jugnauth a brillé par son absence, justifiée par un problème de santé, nous dit-on. En revanche, d'autres invités de marque étaient présents, notamment le secrétaire parlementaire privé Vikash Nuckcheddy, ainsi que les ministres Deepak Balgobin et Sudheer Maudhoo. Ces derniers se regardent en chiens de faïence dernièrement, avec leurs protégés qui s'affrontent dans les conseils de village et même en cour.

%

Ces conflits se sont intensifiés en raison de la facilité avec laquelle certains conseillers villageois peuvent être révoqués par le conseil après que leur «leader» les a exclus du groupe ou du parti. Un amendement à la Local Government Act (LGA) a même été nécessaire pour rendre ces révocations plus difficiles. Malgré cela, les hostilités persistent. Ainsi, la soirée de samedi a été perturbée par un affrontement entre un conseiller, surnommé «Jacket Vert», dont le siège vient d'être déclaré vacant et un sympathisant du président de village que «Jacket Vert» et ses amis ont viré.

Selon nos informations, la fête s'est terminée au poste de police, des accusations de coups et blessures ayant été portées. Ce n'est pas la première fois que «Jacket Vert» se distingue par des coups de poing. Il en avait déjà donnés à son leader de groupe à Belle-Mare et en avait reçus à Mahébourg lors de la tentative de Private Prosecution contre le ministre Maudhoo à la suite du naufrage du Wakashio.