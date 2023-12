Maroc: Artisanat - Lancement à Marrakech d'une formation qualifiante dédiée au métier de 'la fabrication d'instruments de musique'

Marrakech — Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire a annoncé le lancement à partir du 15 décembre courant à Marrakech, d'une formation qualifiante dédiée au métier de "la fabrication d'instruments de musique" au sein de l'Institut spécialisé des arts traditionnels.

La cérémonie de lancement de cette nouvelle formation aura lieu en présence de représentants du ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, du Bureau de l'UNESCO au Maroc, et de la Chambre régionale d'artisanat de Marrakech-Safi, indique un communiqué du ministère.

Le lancement de cette filière en partenariat avec l'UNESCO, rentre dans le cadre de l'application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, contenues dans le message Royal adressé aux participants à la 17ème session du Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel organisée au Maroc en 2022, dans lequel le Souverain a mis l'accent sur l'importance de préserver ce patrimoine culturel immatériel en tant que "marqueur puissant de notre identité, composante essentielle de notre mémoire collective, véhicule des idéaux et des valeurs qui nous unissent, héritage potentiel des générations futures", précise le communiqué.

Le lancement de cette nouvelle formation s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre d'une convention de partenariat signée en marge dudit événement, entre le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Economie sociale et solidaire et l'UNESCO, relative à la mise en place d'un système durable de transfert des compétences et de transmission des savoir-faire liés aux métiers de l'Artisanat, notamment ceux classés par l'inventaire national mené par le Ministère avec l'appui de cette organisation onusienne, comme étant menacés de disparition.

Cet accord, rappelle-t-on, prévoit d'une part l'encouragement des maitre-artisans porteurs de savoirs et compétences ancestrales uniques, et qui se verront accordés le titre de "Trésors Humains Vivants", à partager leur connaissances et compétences, et d'autre part l'incitation des jeunes à apprendre, reconstruire et recréer cet héritage artisanal, tout en leur offrant un programme de formation qualifiante.

La même source tient à rappeler que le ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire et l'UNESCO avaient procédé en novembre dernier à Rabat, au lancement du Système National de Trésors Humains Vivants, qui cible dans sa première édition six métiers menacés de disparition, dont "la fabrication d'instruments de musique".

Cette formation, qui s'étalera sur neuf mois au titre de l'année 2023-2024, sera encadrée par Mustapha Zouateni, un artisan spécialisé dans la fabrication d'instruments de musique, qui aura la mission de la transmission de son savoir-faire et ses connaissances dans ce métier au profit de 10 stagiaires sélectionnés au niveau de la région Marrakech-Safi, dans le but de sauvegarder ce métier et assurer sa pérennité, conclut le communiqué.