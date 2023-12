Maroc: La Chambre des Conseillers participe à la réunion du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme

Rabat — La Conseillère Mina Hamdani, membre du groupe de l'Union marocaine du travail (UMT) et de la filière parlementaire nationale auprès de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, a pris part récemment à une visioconférence, du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme, relevant de la commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles de l'Assemblée

Cette réunion consacrée à l'examen de différents sujets à l'ordre du jour du Réseau, en présence d'un groupe d'experts et d'acteurs s'activant dans ce domaine, a été marquée par l'adoption du procès-verbal de la réunion précédente, ainsi que de l'ensemble des décisions issues de la réunion tenue à Paris, outre la présentation du bilan d'action du Réseau, souligne la Chambre des Conseillers dans un communiqué.

S'exprimant à cette occasion, Mme Hamdani a jeté la lumière sur l'expérience marocaine en matière de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, mettant en avant les efforts colossaux déployés par le Royaume depuis des années pour lutter contre ces épidémies, faisant du Maroc un modèle à suivre dans la région MENA.

La Conseillère a également passé en revue les résultats enregistrés et les statistiques récentes publiées par le ministère de la santé, ainsi que les dernières conventions conclues et les programmes lancés par le Royaume dans ce domaine.

De son côté, la Directrice des relations extérieures du Fonds mondial de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme, Françoise Vanni, a mis en lumière les dernières données et les résultats publiés en septembre dernier, ainsi que l'impact des mesures prises dans différents pays, notamment francophones, soulignant les défis présentés et les opportunités disponibles à la lumière de la mise en oeuvre du cycle de financement 2023-2025.

Pour sa part, le Conseiller principal des partenariats politiques et des relations extérieures avec les donateurs du programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), Béchir N'daw s'est arrêté sur la situation mondiale de l'épidémie, avec un focus particulier sur les problèmes touchant les pays de l'espace francophone.