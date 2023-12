Maroc: Consulat mobile à Genève en faveur des Marocains de Suisse

Genève — Des dizaines de Marocains résidant en Suisse et au Liechtenstein ont bénéficié, dimanche à Genève, de services consulaires mobiles.

Le Consulat mobile a été organisé dans le cadre d'une coopération entre l'Ambassade du Maroc à Berne et l'Association des Marocains résidant en Suisse (AMRS), dans un climat d'enthousiasme marqué par une forte affluence des membres de cette communauté, lesquels ont exprimé, dans des déclarations à la MAP, leur appréciation pour cette initiative à fort impact social.

Plus de 200 services ont été fournis aux citoyens marocains dans le cadre de cette initiative, devenue une tradition que les bénéficiaires aspirent à perpétuer afin d'accomplir et d'accélérer diverses démarches liées à leur vie sociale et à leur citoyenneté.

L'opération visait à accompagner les Marocains, venus notamment de Genève, Lausanne et des régions voisines, dans l'accomplissement des procédures administratives, comme l'immatriculation consulaire, la demande d'établissement, de renouvellement ou de retrait de la carte nationale d'identité électronique (CNIE), de passeport biométrique ou de l'état civil et la légalisation de documents ou de procurations administratives.

Selon Taoufik Belqadi, président de l'AMRS, le consulat mobile est devenu un rendez-vous régulier qui répond aux besoins d'un large éventail de personnes et de familles et les rapproche de services pour lesquels ils devaient normalement se déplacer à Berne.

Le succès de la première édition de l'opération en 2018 a encouragé les deux parties organisatrices à en assurer la régularité et à en élargir la portée en se rapprochant des citoyens marocains désireux d'accomplir des démarches administratives ou d'obtenir des documents officiels, pendant les jours de repos, a-t-il déclaré à la MAP.

L'ambassade du Maroc à Berne a mobilisé une équipe d'une vingtaine de personnes pour fournir les services requis au profit des membres de la communauté.

Le Consulat mobile s'inscrit dans le cadre de la mise en application des Hautes Directives Royales visant à offrir des services de proximité au profit des Marocains du monde et à faciliter et simplifier les démarches consulaires et administratives, ainsi que répondre efficacement à leurs demandes et attentes.

Outre l'aspect administratif et de service, le consulat mobile est devenu un rendez-vous social par excellence pour partager le sentiment d'appartenance à la patrie, consolider les valeurs de solidarité entre les Marocains résidant en Suisse et renforcer le sentiment de citoyenneté entre des générations d'immigrés.