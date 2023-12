Maroc: COP28 - Le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement adhère aux Principes pour l'Investissement Responsable

Casablanca — Le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement (FM6I) a signé a officiellement signé la déclaration des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), le 30 novembre dernier, en marge de la 28ème Conférence des parties sur le changement climatique (COP28).

Cette initiative volontaire démontre l'engagement du Fonds, premier signataire de la catégorie "Asset Owner" au Maroc, en faveur de la promotion de pratiques d'investissement responsables et durables, indique un communiqué du FM6I.

Lancés en 2006 par le Secrétaire général des Nations Unies et un groupe de 20 investisseurs institutionnels avec la coordination de l'initiative financière du programme des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP FI) et le Pacte Mondial des Nations Unies, les PRI sont un ensemble de principes destinés à guider les investisseurs dans l'intégration des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) notamment dans leurs processus d'analyse, de décisions d'investissement, de pratiques d'actionnaires et de reporting, fait savoir la même source.

L'adhésion du FM6I aux PRI s'inscrit dans le droit fil de sa stratégie ESG qui vise à soutenir une croissance durable à travers une politique de gestion des risques ESG rigoureuse, d'une part, et, le soutien, d'autre part, des entreprises dans lesquelles le fonds investit dans leur transition énergétique et leur gestion durable des ressources naturelles, l'inclusion sociale en particulier des femmes et des jeunes et les principes de bonne gouvernance.

%

"En signant les PRI, le FM6I renforce son engagement envers la durabilité et la responsabilité. Nous croyons fermement que la prise en compte des enjeux ESG dans l'ensemble des activités du Fonds est non seulement essentielle pour générer des rendements à long terme, mais aussi pour contribuer positivement à la société et à l'environnement", a souligné le Directeur général du FM6I, Mohamed Benchaaboun, cité dans le communiqué.

Pour sa part, le CEO des PRI, David Atkin, a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir le FM6I en tant que nouveau signataire des PRI. L'investissement responsable est une composante essentielle de la gestion d'actifs, en particulier pour les fonds souverains. En intégrant de telles pratiques dans leur activité, les investisseurs sont mieux à même de gérer leurs engagements à long terme, de répondre aux besoins de leurs bénéficiaires et de contribuer à un avenir durable pour nous tous. Nous sommes impatients de travailler avec le FM6I".

Créé à la suite des Hautes Orientations Royales pour être l'un des piliers du plan de relance économique du Royaume du Maroc, le FM6I a été institué par la Loi n°76-20 du 31 décembre 2020 sous forme de société anonyme détenue par l'Etat.

Le Fonds a pour objectif premier de catalyser l'investissement en s'appuyant sur ses fonds propres et à travers la mobilisation d'investisseurs nationaux et internationaux, publics et privés. Ses interventions couvrent notamment la contribution au financement des projets d'investissement structurants, le renforcement des capitaux propres des entreprises et la mise en place de tout mécanisme de financement structuré destiné à leur apporter des solutions de financement, ainsi que l'appui aux activités de production.

Doté d'un capital social initial de 15 milliards de dirhams (MMDH), le Fonds compte mobiliser 30 MMDH additionnels en vue de générer une enveloppe de 120 à 150 MMDH d'investissements.