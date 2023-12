Algérie: 2023 - Renforcement des mécanismes de démocratie participative et des dispositifs d'écoute des préoccupations des citoyens

ALGER — Les dispositifs et mécanismes d'écoute des préoccupations des citoyens ont été renforcés, tout au long de l'année 2023, dans le cadre du processus d'instauration de la démocratie participative, en consécration des principes que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a toujours défendus et de ses engagements envers le peuple algérien.

Dans le sillage de cette démarche, le Président de la République a approuvé plusieurs dispositions et mécanismes en vue d'établir des canaux de communication avec les citoyens en les associant en tant qu'acteurs essentiels à l'élaboration des politiques nationales visant à améliorer leur cadre de vie, et ce en leur facilitant l'accès à l'information d'une part, et en étant à l'écoute directement de leurs préoccupations et de leurs propositions, d'autre part.

Il s'agit là des principaux axes soulignés par le Président Tebboune dans son premier discours après sa prestation de serment en décembre 2019, où il avait appelé à "tourner la page des différends, de la division et de la discorde, et à mettre la main dans la main pour réaliser le rêve de notre jeunesse à l'édification d'une nouvelle République forte, stable et prospère".

A l'ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, tenue au début de l'année en cours, le Président Tebboune avait insisté sur la nécessité d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens pour "les rassurer, et créer des espaces de dialogue avec les instances constitutionnelles représentant les différentes composantes du peuple, à l'instar de l'Observatoire national de la société civile (ONSC) et le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ)".

Il a également appelé au dialogue dans le cadre des nouvelles législations visant à "parachever le socle de l'édification participative, pour rompre avec l'autoritarisme et l'arbitraire.

Convaincu de l'efficacité du dialogue pour surmonter les obstacles, et par souci d'ouvrir les portes du dialogue à tous sans exclusion, le Président de la République a tenu des assises nationales avec les agriculteurs, les porteurs de projets innovants et les propriétaires de start-up parmi les jeunes, les opérateurs économiques et les exportateurs, outre la tenue de rencontres directes avec les représentants de la société civile au niveau local et les représentants des membres de la communauté nationale à l'étranger.

De même que lors de ses sorties sur le terrain, le Président de la République tient toujours à rencontrer directement les citoyens. En effet, il a présidé une longue rencontre avec les notables et les représentants de la société civile à Tindouf et Djelfa, dans le cadre de deux visites de travail et d'inspection effectuées récemment dans ces deux wilayas.

Le président de la République a écouté avec beaucoup d'intérêt les préoccupations et les suggestions des citoyens et a répondu en toute transparence à leurs questions. Les citoyens et les notables des deux wilayas ont réaffirmé leur soutien à la démarche du Président Tebboune visant à construire l'Algérie nouvelle et à faire entendre sa voix dans les fora internationaux, en faveur des causes justes, tout en saluant sa fidélité aux engagements pris envers le peuple algérien.

Lors des visites officielles qu'il a effectuées au cours de l'année 2023 au Portugal, en Chine et en Russie, le président de la République a tenu à perpétuer la tradition qu'il a consacrée ces dernières années, en tenant des rencontres avec les représentants de la communauté nationale établie dans ces pays.

Ces rencontres ont été marquées par un franc-parler, où le président de la République a écouté les préoccupations des citoyens à l'étranger et répondu à leurs questions concernant les compétences algériennes établies à l'étranger et leur rôle dans la contribution au développement du pays.

Il a également abordé les questions les plus importantes liées au pays en évoquant les principaux axes de l'édification de l'Algérie nouvelle et les moyens de valoriser leurs efforts et compétences pour la concrétisation de cette démarche, vu l'intérêt particulier que l'Etat algérien accorde à tous ses enfants à l'étranger.

A travers les instructions strictes qu'il a données au gouvernement, le président de la République soulignait à chaque occasion, l'importance de prendre en charge les préoccupations quotidiennes des citoyens dans le but de construire une société cohérente et d'instaurer des bases solides pour une nouvelle relation entre l'administration et le citoyen dans le cadre de la démocratie participative et de l'Etat de droit.

Parmi les mécanismes récemment mis en oeuvre pour la concrétisation de cet objectif, figure le lancement d'un portail électronique des registres de doléances et des échanges de correspondances avec les départements ministériels en vue de garantir une prise en charge efficace des préoccupations des citoyens, de renforcer leur confiance dans l'administration et d'évaluer les performances des administrations et du service public.

Ce portail s'ajoute à de nombreuses plateformes électroniques mises en place pour faciliter et permettre aux citoyens de soumettre leurs préoccupations et d'accéder, à distance, aux services, outre la réactivation du registre de doléances au niveau des administrations et établissements publics, en application des décisions du président de la République".