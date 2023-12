Algérie: Oran - Aoun supervise l'inauguration de l'usine de véhicules de la marque 'FIAT'

ORAN — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique Ali Aoun a supervisé lundi dans la zone industrielle de la commune de Tafraoui (Oran), l'inauguration de l'usine automobile de la marque italienne "Fiat".

La cérémonie d'inauguration de cette usine s'est déroulée en présence du vice-ministre italien de l'Entreprise et du "Made in Italy", Valentino Valentini, et du directeur général du groupe Stellantis auquel appartient la marque Fiat, Carlos Tafriz.

L'accord-cadre signé entre les deux parties, met l'accent sur la nécessité de développer les activités industrielles liées à la construction automobile, le service après-vente, les pièces de rechange, ainsi que sur le développement de la filière de la construction automobile en Algérie.

La mise ne oeuvre de l'accord-cadre est intervenue à la suite de la publication du décret 22-384 daté du 17 novembre 2022, cadre juridique englobant les conditions et les mesures liées aux activités en rapport avec la construction automobile, définissant un nouveau cahier des charges destiné aux importateurs et aux constructeurs automobile.

Le groupe Stellantis a annoncé que la capacité de production initiale de l'usine est estimée à 60.000 véhicules par an, dans une première phase, et atteindra 90.000 véhicules par an dans une seconde phase. L'usine automobile Fiat de Tafraoui produira trois types de véhicules(modèles) jusqu'en 2026, tandis que la production du quatrième type débutera en 2029.

L'usine a employé 300 travailleurs, durant l'année en cours, et 300 autres devraient l'être en 2024, dont une grande partie a été formée dans le cadre d'un programme de coopération entre l'entreprise "Stellantis" et le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels.