Algérie: Ouverture à Alger des travaux du séminaire international 'Acquis sociaux à enjeux économiques'

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, lundi au Centre international de conférences (CIC), "Abdellatif-Rahal" à Alger, l'ouverture des travaux du séminaire international, placé sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sous le thème "Acquis sociaux à enjeux économiques".

Organisée à l'initiative du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en Algérie, cette rencontre vise à souligner l'importance des acquis sociaux qui sont à même de renforcer la cohésion et la justice sociales, et la prise en charge des préoccupations des citoyens.

Les activités du séminaire portent sur des thèmes liés à la prise en charge des différentes catégories de la société dont la femme, la jeunesse, les personnes aux besoins spécifiques et les personnes âgées.

Prennent part à cette rencontre internationale, la vice-présidente de la Fédération des femmes chinoises, en sa qualité d'invitée d'honneur, la conseillère spéciale auprès du secrétaire général de l'ONU pour les affaires africaines, ainsi que les ministres des affaires sociales de pays arabes et africains, des représentants d'instances onusiennes et régionales, des experts, des chercheurs, et des représentants de la société civile.