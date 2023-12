Algérie: Notre pays a fait face à des enjeux pour rattraper les situations socio-économiques difficiles

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé lundi que l'Algérie avait fait face à de multiples enjeux, difficiles et complexes à la fois, qui ont été relevés avec une volonté forte et sincère afin de rattraper les situations socio-économiques difficiles accumulées, mais aussi pour construire une économie efficace et compétitive, tout en oeuvrant à améliorer la vie sociale en réponse aux aspirations du peuple algérien.

Dans une allocution adressée aux participants au séminaire international sur les "acquis sociaux à enjeux économiques", organisé au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal, et prononcée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le Président Tebboune a indiqué que l'Algérie "a lancé un chantier de grande envergure de réformes économiques en vue de diversifier l'économie nationale, libérer l'esprit d'initiative et améliorer le climat des affaires et de l'investissement".

"Ces réformes ont été couronnées par une révision globale du système juridique de l'investissement dans le cadre d'une approche basée sur la transparence, la lutte contre la bureaucratie et l'égalité entre les opérateurs économiques, outre l'adoption d'un nouveau modèle pour l'octroi et la gestion du foncier économique destiné à l'investissement", a-t-il ajouté.

Le Président Tebboune a évoqué, en outre, la "révision de la loi monétaire et bancaire pour l'adapter aux évolutions de l'environnement bancaire, dans le cadre d'un plan global de réforme du secteur financier et bancaire, à travers notamment la diversification des sources de financement, la densification du réseau bancaire, l'amélioration de l'inclusion financière, et la promotion de la gouvernance des institutions financières à l'étranger, particulièrement sur le marché africain, dans le but d'accompagner la dynamique imprimant les échanges commerciaux au niveau continental".

Il a cité également "la mise en place de nombre de mécanismes institutionnels pour encourager l'innovation et l'entrepreneuriat afin de permettre aux porteurs de projets de créer des entreprises productrices, notamment en matière de startups, outre le développement d'un système d'appui aux petites et très petites entreprises, d'autant que ces dernières soutiennent particulièrement les femmes rurales et les femmes au foyer."

Le président de la République a abordé "l'attention particulière accordée à la politique d'emploi, à travers le lancement d'une vaste opération pour mettre en service des centaines des projets en suspens, ce qui a permis la création de dizaines de milliers d'emplois, en sus de la création d'une allocation pour les primo demandeurs d'emploi afin de leur assurer un accompagnement lors de la recherche d'un poste de travail dans des conditions préservant leur dignité, parallèlement à l'accélération du rythme d'intégration des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes".

Ces procédures "ont permis d'améliorer la performance des principaux indicateurs de l'économie nationale, de réduire sa dépendance aux hydrocarbures, d'ouvrir de grandes opportunités aux opérateurs économiques et aux porteurs de projets afin de développer leurs activités, et contribuer à la création de la richesse et à l'amélioration des taux de développement", a conclu le Président Tebboune.