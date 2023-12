Algérie: Président de la République - La politique sociale de l'Etat devrait se renforcer prochainement

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi, que la politique sociale de l'Etat devrait se renforcer durant la prochaine période, grâce à l'application des mesures relatives à la revalorisation des salaires et à la réduction des charges fiscales à partir de début 2024.

Dans une allocution adressée aux participants au séminaire international sur les "acquis sociaux à enjeux économiques", organisé au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, et prononcée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le Président Tebboune a évoqué "les résultats positifs devant être réalisés à l'issue de l'entrée en vigueur du nouveau système juridique relatif à l'investissement et le parachèvement de la relance des différents mécanismes concernés par l'accompagnement des investisseurs, en sus du progrès enregistré dans la réalisation des grands projets stratégiques de valorisation des ressources minières et de développement des infrastructures de base, à travers tout le territoire national, et la concrétisation des programmes de développement local et d'aménagement du territoire".

Cette dynamique "se renforcera davantage avec le parachèvement de la consolidation de l'arsenal juridique, notamment à travers la révision du code du commerce et de la loi sur les assurances, l'élaboration du nouveau projet de loi sur le partenariat public-privé, qui incarnera une vision innovante en matière de financement des projet d'infrastructures, ainsi que la poursuite du programme de transformation numérique globale, notamment dans les services publics", a-t-il ajouté.

Le président de la République a précisé que "l'ensemble de ces programmes visent essentiellement à améliorer les conditions de vie du citoyen et à renforcer sa place en tant qu'élément axial des politiques de développement, au titre d'une approche fondée sur la pérennité et la justice dans la redistribution des richesses dans le contexte d'une dynamique globale de changement et de réforme".