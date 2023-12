Afrique: Les Nigérians Victor Osimhen et Asisat Oshoala sacrés Joueur et Joueuse africains de l'année

Victor Osimhen, l'attaquant de Naples, a décroché ce lundi 11 décembre le titre de Joueur de l'année 2023 et succède au Sénégalais Sadio Mané. Le Nigérian, meilleur buteur du championnat d'Italie, a devancé le Marocain Achraf Hakimi et l'Égyptien Mohamed Salah. Chez les femmes, la Nigériane a été sacrée Joueuse de l'année, et le Marocain Walid Regragui, entraîneur de l'année.

Il y a eu un brin de suspense, parce que Achraf Hakimi avait de solides arguments à prévaloir après sa brillante Coupe du monde 2022 avec le Maroc, première équipe africaine à atteindre les demi-finale d'un Mondial. Et il y avait aussi l'inusable Mohamed Salah, le Pharaon de Liverpool déjà vainqueur en 2017 et 2018, et insolent de régularité. Mais, Victor Osimhen a certainement plus marqué plus les esprits en 2023. L'attaquant nigérian a réussi la belle performance de terminer meilleur buteur de la Serie A, une première pour un Africain. Surtout, ses buts ont permis à Naples de remporter le championnat pour la première fois depuis l'ère Maradona et les deux scudetti (1987 et 1990).

Pour sa belle saison, Victor Osimhen a déjà été désigné joueur de Serie A de l'année par ses pairs, il y a moins d'une semaine, confirmant sa huitième place au classement du dernier Ballon d'Or France Football.

Huit ans après son trophée de Meilleur jeune (2015), voilà donc l'ex- joueur de Lille, récompensé par le titre de Joueur africain de l'année.

L'ancien jeune pensionnaire de Ultimate Strikers Academy de Lagos, sa ville de naissance, est le cinquième nigérian à gagner le trophée de Joueur africain de l'année après Rashidi Yekini (1993), Emmanuel Amunike (1994), Nwanko Kanu (1996, 1999) et Victor Ikpeba (1997).

Walid Regragui succède à Aliou Cissé

Du côté des femmes, la meilleure joueuse est encore Asisat Oshoala. La Nigériane remporte le trophée pour la sixième fois, et la troisième fois de suite. L'attaquante du FC Barcelone n'a en ece moment aucune rivale en Afrique et s'est imposée devant la Sud-Africaine Thembi Kgatlana et la Zambienne Barbara Banda.

L'entraineure sud-africaine, Desiree Ellis a été désigné entraineur de l'année d'une équipe de football féminin. La technicienne avait conduit l'Afrique Sud vers sa première victoire à la CAN en 2022.

Chez les hommes, il n'y a vraiment pas eu de suspense avec la victoire du Marocain Walid Regragui. Le technicien des Lions de l'Atlas a été le grand artisan de la superbe performance des Lions de l'Atlas à la Coupe du monde 2022.

Le palmarès des CAF Awards 2023

Joueur de l'année

Victor Osimhen (Nigeria, Napoli)

Joueuse de l'année

Asisat Oshoala (Nigeria, Barcelona)

Entraineur de l'année (Hommes)

Walid Regragui (Maroc)

Entraineur de l'année (Femmes)

Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Gardien de but de l'année

Yassine Bounou (Maroc, Al Hilal)

Gardienne de but de l'année

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC)

Jeune Joueur de l'année

Lamine Camara (Sénégal, Metz)

Jeune Joueuse de l'année

Nesryne El Chad (Maroc, Lille)

Équipe Nationale de l'année (Hommes)

Maroc

Équipe Nationale de l'année (Femmes)

Nigeria

Joueur Interclubs de l'année

Percy Tau (Afrique du Sud, Al Ahly)

Joueuse Interclubs de l'année

Fatima Tagnaout (Maroc, AS FAR)

Club de l'année (Hommes)

Al Ahly (Égypte)

Club de l'année (Femmes)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)