Cote d'Ivoire: Élection à la présidence du Pdci-Rda- Malgré le rejet de sa candidature, Maurice Kacou Guikahué n'entend pas saisir la justice

« En mémoire des présidents Félix Houphouët Boigny et Henri Konan Bédié et pour les sacrifices que j’ai consentis pour le parti depuis bientôt 50 ans, je n’ai pas voulu et je ne saisirai pas la justice pour l’injustice qui m’est faite » a déclaré le Secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), Maurice Kacou Guikahué. Il s’exprimait au cours d’un point de presse qu’il a animé le lundi 11 décembre à Abidjan-Cocody. Rapporte abidjan.net.

Maurice Kacou Guikahué, a dit prendre acte de son élimination à cette course à la succession de Henri Konan Bédié décédé le 1er août 2023 à la tête du parti septuagénaire. Cette élection prévue le samedi 16 décembre 2023 lors du 8ème congrès extraordinaire du vieux parti enregistre à l’heure actuelle deux candidats dont l'ancien patron du Crédit Suisse, Tidjane Thiam et le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé.

Selon cette source, en réponse aux voix qui l’annoncent déjà au Rhdp, (parti au pouvoir), Maurice Kacou Guikahué s’est voulu clair. « Je voudrais rassurer tous les militants et toutes les militantes, que le Guikahué, Capitaine courage qu’ils ont connu hier, sera le même Guikahué, même s’il n’est pas Président du Pdci- Rda aujourd’hui. Je reste et demeure Pdci- Rda », a-t-il affirmé. Il a exhorté tous les militants et toutes les militantes qui se retrouvent dans « la vision d’un PdciI-Rda fort, conquérant, autonome et indépendant des individus et de l’exercice du Pouvoir d’Etat, de ne céder ni à la déception ni à la provocation et de savoir raison garder. »

%

Pour Maurice Kacou Guikahué, à deux ans de la présidentielle en Côte d’Ivoire, il n’est pas question d’effectuer des actions qui pourraient créer la division au sein du Pdci-Rda. « Ceux qui veulent diviser le Pdci- Rda ne passeront pas par moi. », soutient-il.

Terminant, il a invité tous les militants et sympathisants à quitter les marécages des relents ethnicistes, de la jalousie, de la méchanceté, de la haine et du manque de solidarité, afin de retrouver les berges de l’humanisme, de la fraternité, de la solidarité, du respect de l’Autre et de la reconnaissance.