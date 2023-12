Cote d'Ivoire: Archibat 2023 /Architecture et du bâtiment- 154 entreprises au Parc d'exposition d'Abidjan

« Architecture durable et industries locales ». C’est le thème de la neuvième édition du Salon de l’architecture et du bâtiment 2023 qui ouvre ses portes ce mardi 12 Décembre 2023 et ce jusqu’ au 16 décembre 2023, au Parc d’exposition d’Abidjan- Port Bouet. Ce sous le parrainage et la présidence de Bruno Koné Nabagné, ministre de la Construction, du logement et l’urbanisme, des présidents de l’Ordre des architectes des autres pays membres de l’Uemoa et une délégation du Singapour entre autres. Au Parc d’exposition d’Abidjan – Port Bouet, 154 exposants différents pays de la sous-région ouest-africaine et d’autres pays étrangers vont exposer et démontrer leurs expériences.

Selon M. Joseph Amon, le président de l’Oaci, à travers le thème indiqué plus haut, l’Ordre des architectes de Côte d’Ivoire veut mettre la lumière sur la responsabilité et le rôle important des industries locales du bâtiment au service d’une architecture durable à l’heure des changements climatiques. Ce salon est un cadre d’échanges pour comprendre, proposer et rechercher les principes à intégrer dans la conception de bâtiments écologiques en vue de résoudre la question du confort des habitants.

Cette rencontre a pour objectif de mettre en discussion des connaissances actualisées sur le thème afin de contribuer à enrichir l’expression culturelle des communautés humaines dans l’aménagement et la fabrication des territoires et des agglomérations qu’elles habitent. Aussi, le salon se veut ouvert et pluridisciplinaire et invite des acteurs de la filière, chercheurs et investisseurs issus des différents pays de la sous-région ouest-africaine et d’autres pays étrangers sur cette thématique, à partager leurs travaux et expériences.

%

À l’aune des nouvelles exigences de la société et des enjeux généraux de la planète, et conformément à la vocation de l’architecte qui est de faciliter et d’améliorer « le bien-vivre ensemble », l’Ordre des architectes de Côte d’Ivoire veut aussi faire du développement durable, le cadre incontournable de la pratique professionnelle des architectes. Il se revendique comme un expert qui délivre cette dimension durable. Mais tout en restant convaincu qu’il n’est qu’un des acteurs de la filière, il reste à l’écoute de de tous les autres acteurs de la filière du Bâtiment car la clé de la réussite, c’est le partage des expériences et convictions.

Chaque session de la conférence de haut niveau du salon Archibat 2023 offrira un large espace de réflexion, de débats, de partages d’expériences sur les problématiques liées aux ressources naturelles limitées, aux économies d’énergie et aux préoccupations croissante pour l’environnement. Á cet effet, Archibat 2023 confirmera sa volonté de rapprocher les acteurs su cadre bâti et du grand public par des réflexions sous-jacentes permettant de : Mettre en lumière les entreprises locales du bâtiment, se rapprocher de zéro émission de carbone en valorisant les circuits courts d’une part, et réduire les coûts de construction pour répondre à l’objectif de la politique de logement pour tous de l’État et valoriser d’autre part, les matières premières et savoir-faire locaux

Format de la conférence

Les conférences du salon « Archibat 2023 » seront organisées de façon à favoriser les échanges et interactions à tous les niveaux entre acteurs gouvernementaux, élus, professionnels et citoyens venus prendre part aux activités du Salon. Le programme prévisionnel inclut de nombreuses interactions, des tables rondes (panels) de haut niveau, des ateliers thématiques d’échanges d’expériences et des rencontres en session plénières, ainsi que des événements parallèles.

Selon les organisateurs, des rencontres B to B ainsi que des activités parallèles et de réseautages seront proposées et organisées par le comité scientifique afin de permettre aux professionnels, de rencontrer d’autres professionnels, des représentants d’organisations académiques, des personnalités politiques, les organisations de la société civile etc. pour prolonger les réflexions et échanges d’expériences.