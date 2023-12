Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Décembre 2023

Algérie : Sur son espace aérien- Alger interdit le passage d’un avion militaire américain

Les autorités algériennes ont interdit le passage d’un avion militaire américain à travers son espace aérien, selon des sources médiatiques. Il s’agit d’un avion de transport militaire lourd de type « Boeing C-17 Globemaster » qui se dirigeait vers la base de Rota en Espagne, selon le journal américain « The Cleveland ». L’appareil a fait demi-tour après que le commandant de bord a discuté avec les tours de contrôle algériennes qui ne l’ont pas autorisé à traverser, selon le journal espagnol “La Razón”. Selon les mêmes sources, l’avion qui voulait traverser l’espace aérien national, est utilisé pour le transport stratégique rapide de troupes et de fournitures pour le transport tactique, fournissant continuellement des approvisionnements à toutes les bases d’opérations et de combats potentielles. Pour l’instant, les autorités algériennes, américaines et espagnoles n’ont pas confirmé officiellement cette information. (Source : Maghreb Émergent.net)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Vers la revalorisation des primes des Vdp à 35%

Dans son discours à la nation, à l’occasion du 63e anniversaire de l’indépendance du Burkina, le président Ibrahim Traoré a annoncé une revalorisation des primes octroyées aux Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) d’au moins 35%. La réalisation de cette promesse exige que de nouvelles taxes soient envisagées. En 2024, les Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp), supplétifs de l’armée, pourront voir leurs traitements améliorés. La promesse a été faite le dimanche 10 décembre 2023, par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré lors de son discours à la nation à l’occasion du 63e anniversaire de l’accession de l’indépendance du Burkina. Pour ce faire, le Chef de l’Etat explique que des efforts supplémentaires seront demandés aux travailleurs du public, du privé et aux entreprises. Les populations sont invitées à consentir plus de sacrifices. « Il y aura certaines mesures qui seront prises (…). Cela va toucher les travailleurs du public et du privé, et aussi les entreprises sur leurs intérêts bruts. Le taux sera fixé, mais cela va nous permettre de pouvoir augmenter, premièrement, la prime de nos vaillants VDP d’au moins 35% (Source : aouaga.com)

Gabon : Justice et loi- Oligui Nguema demande la libération des détenus du conflit homme et faune

Le président de la transition a instruit aux ministres des Eaux et Forêts et celui de la Justice de libérer, sans conditions, des détenus ayant fait l’objet d’une arrestation dans le cadre du conflit Homme et Faune au Gabon. « A Port Gentil, j’ai demandé au ministre des eaux et forêts de voir avec son collègue de la Justice, de libérer tous ceux qui ont été arrêtés pour avoir abattu un éléphant. Je veux qu’ils sortent de prison sans conditions », a-t-il sommé. En effet, c’est après avoir écouté les populations lors de sa tournée républicaine à Ndendé, capitale départementale de la Dola dans la province de la Ngounié (sud), que le président de la transition a pris cette décision. Par la même occasion, le président de la transition a également invité les populations à abattre les éléphants il leur a exhorté à « se défendre et à protéger leurs biens ». (Source : journal du Gabon)

Cote d’Ivoire : Patrimoine et Portefeuille de l’Etat- Le Ministre Moussa Sanogo présente les objectifs et les chantiers pour 2024

La Commission des affaires économiques et financières (Caef) du Sénat, a adopté à l’unanimité, à Yamoussoukro ce vendredi 8 décembre 2024, le budget 2024 du ministère du Patrimoine, du Portefeuille de l’Etat et des Entreprises publiques, d’un montant de 18,49 milliards Fcfa. Ce budget présenté aux sénateurs par le ministre Moussa Sanogo, dans le cadre de l’examen du projet de loi portant budget de l’Etat pour l’année 2024, ne couvre que les programmes Administration générale et Portefeuille de l’Etat. Le ministre a présenté les principaux axes d’intervention élaborés par objectif, à commencer par le portefeuille de l’Etat dont le bilan de l’exercice écoulé est positif à bien des égards. Les actions initiées ont entraîné une amélioration des indicateurs de performance des sociétés publiques, dont les résultats nets sont passés de 33 milliards Fcfa en 2018 à 219 milliards Fcfa en 2022, soit une multiplication par 6,5. (Source : abidjan.net)

Afrique du sud : Conflit social Afrique du Sud- 400 mineurs reviennent à la surface

Plus de 400 mineurs restés sous terre pendant quatre jours en Afrique du Sud, certains retenus par des collègues sur fond de tensions après un récent meurtre survenu dans des circonstances obscures, sont ressortis lundi d'une mine d'or à l'est de Johannesburg "Nous sommes très heureux que cela se termine", a déclaré Ziyaad Hassam, de la société Gold One exploitant la mine dans la ville de Springs, à environ 50km de Johannesburg.« Nous avons beaucoup de travail à faire avec les syndicats pour nous assurer que cela ne se reproduise plus », a-t-il poursuivi. A la fin de la vacation de nuit jeudi, des employés au visage dissimulé sous des cagoules se sont emparés des badges de leurs collègues pour les empêcher de remonter à la surface. Selon Gold One et certains mineurs, une majorité des employés sont ensuite restés délibérément sous terre, en signe de protestation. (Source : africanews)

Mali : Transition- La Cédéao félicite le gouvernement pour le bon déroulement du référendum

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se sont réunis le 10 décembre 2023 dans la capitale de la République fédérale du Nigéria à Abuja sur la situation politique et sécuritaire dans la région notamment au Mali. Plusieurs décisions ont été prises par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Cédéao entre autres la levée des interdictions de voyage et des autres sanctions ciblées imposées aux trois Etats membres. Toutefois la Cédéao déplore les décisions prises unilatéralement en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de transition qui avait été convenu avec la Cédéao. Ci-dessous les grandes décisions concernant le Mali. La Conférence se félicite du bon déroulement du référendum national organisé au Mali et félicite les autorités de transition pour les efforts déployés à cet effet. (Source : abamako.com)

Nigeria : Caf Awards 2023 : Victor Osimhen sacré joueur africain de l’année

Comme chaque année, la Confédération Africaine de Football organise sa cérémonie où elle récompense les personnalités qui ont marqué le ballon rond au sein de son continent. La lutte pour le titre de meilleur joueur était féroce avec Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen.Il y a plus d’un mois, la CAF (Confédération Africaine de Football ndlr) dévoilait les noms des 30 nommés pour le titre de meilleur joueur africain de l’année. Une liste qui a été drastiquement réduite pour déboucher sur les trois finalistes à savoir Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen. Pourtant vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City Riyad Mahrez était absent tout comme Yacine Bounou, vainqueur de la Ligue Europa avec Séville et demi-finaliste de la Coupe du monde avec le Maroc. (Source : acotonou.com)

Maroc : Caf Awards 2023 : le Maroc élu meilleure nation africaine de l’année

À l’occasion des Caf Awards 2023, qui récompensent les meilleurs joueurs, entraîneurs et équipes de la saison, le Maroc a été élu meilleure équipe de l’année, ce lundi depuis Marrakech, sous un tonnerre d’applaudissements. Nommés aux côtés du Sénégal et de la Gambie, les Lions de l’Atlas ont été récompensés notamment pour leur parcours réalisé en Coupe du monde 2022, au Qatar, où ils avaient été la première nation du continent africain à atteindre les demi-finales, face à l’équipe de France (0-2). (Source : alome.com)