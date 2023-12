Seychelles: La Banque mondiale réfléchit aux moyens d'aider les Seychelles après la double catastrophe du 7 décembre.

La Banque mondiale étudie les moyens d'offrir de l'aide aux Seychelles après les effets dévastateurs des fortes pluies et des explosions survenues jeudi dernier, a déclaré lundi un haut responsable.

Le directeur exécutif d'un groupe de 22 pays, dont les Seychelles, du Groupe de la Banque mondiale, Floribert Ngaruko, a fait cette déclaration aux journalistes après avoir rencontré le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, à State House.

M. Ngaruko a présenté ses sympathies au gouvernement et au peuple des Seychelles avant d'ajouter que les discussions portaient sur la manière dont la Banque mondiale pourrait aider les Seychelles.

"La situation est actuellement au stade de l'évaluation, mais dans quelques jours, nous espérons recevoir un rapport et, à partir de là, nous définirons les actions de réponse à ce sujet", a déclaré M. Ngaruko.

Les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, ont subi deux catastrophes majeures le même jour, le 7 décembre. Après plusieurs jours de pluies torrentielles, la région nord de l'île principale de Mahé a subi des éboulements et des glissements de terrain, ainsi que des inondations dues à de fortes pluies dans laquelle trois personnes sont mortes.

Lors d'un autre incident, dans la région est de Mahé, dans la zone industrielle de Providence, une explosion massive provenant d'explosifs stockés dans une carrière locale, a rasé de grands bâtiments, des entreprises et des maisons d'habitation à proximité.

%

Un fonds de catastrophe du 7 décembre a été lancé pour permettre à tous les particuliers, entreprises et organisations, aux niveaux local et international, de faire un don à la restauration des zones et des personnes touchées.

M. Ngaruko a félicité le président pour la bonne gestion dont les Seychelles ont fait preuve dans la période post-COVID.

"C'est une gestion prudente qui donne maintenant des résultats", a déclaré Ngaruko, qui a cité la reprise du secteur du tourisme, principal contributeur à l'économie des Seychelles.

Il a ajouté que la discussion a également porté sur le Cadre de partenariat pays (CPF) de la Banque mondiale, sur lequel travaille le ministère des Finances. La Banque mondiale attend avec impatience un ambitieux CPF des Seychelles dans les années à venir.

Le CPF vise à rendre le modèle piloté par les pays de la Banque mondiale plus systématique, fondé sur des données probantes, sélectif et axé sur le double objectif de la Banque : mettre fin à l'extrême pauvreté et accroître durablement la prospérité partagée.

Le modèle vise à maximiser l'impact du soutien du Groupe de la Banque mondiale aux deux objectifs, en contribuant au fil du temps à des résultats de haut niveau conformes aux objectifs de développement d'un pays.