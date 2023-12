Gabon: 1 milliard de F CFA pour les jeunes dans les quartiers de Port-Gentil

opinion

Monsieur le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, le milliard que vous avez promis aux jeunes des quartiers de Port-Gentil risque de causer des malentendus. Il aurait été mieux de proposer la mise en place d'une commission provinciale de réception des projets avec des montants limités pour un financement individuel ou en collectif.

Chaque quartier sera doté au plus de la somme de 10 millions de F CFA. Comment alors repartir cette somme entre les différents projets de ces jeunes qui ne se connaissent certainement pas, des jeunes qui cherchent plus un emploi que lancer un business.

Port-Gentil regorgeait près de 50 000 personnes sans emploi et, 1 milliard de F CFA reviendrait quasiment à distribuer une indemnité ou une bonus de Noël de 20 000 F CFA par personne.

Chaque quartier regorge d'environ 450 jeunes sans emplois, c'est donc un sujet très sérieux car, nous avons de nombreux agents économiques qui sont en marge de l'économie en termes de consommateurs et producteurs de richesses. Ils sont une charge sociale de plus en plus importante, sans compter les préoccupations psychologiques que cette situation engendre.

Avant financement, d'abord le recensement, la formation puis, le coaching, le suivi, l'encadrement dans l'utilisation des fonds conformément aux différents projets. Vous aurez ainsi, une idée globale du nombre de projets, du nombre d'emplois que ces projets pourraient créer, du niveau de contribution au PIB, la contribution au budget de l'État par le paiement des impôts et taxes, y compris, les deux caisses (CNSS et CNAMGS) et les frais de création de leurs entreprises (recettes ANPI).

Cette façon de mettre des sous à disposition sans réelle étude a déjà démontré ses limites dans le passé et mieux, combien de jeunes vont s'associer avec quelle légitimité dans un quartier ? Quelle serait leur représentativité ?

Les gens ne vont pas créer des associations juste parce que vous avez promis 1 milliard de F CFA ; les gens doivent le faire pour un avenir réellement commun, et cela nécessite que les gens apprennent d'abord à mieux se connaître car, on ne s'associe pas dans les affaires avec des gens qu'on ne connait pas bien.

Ne négligeons pas " la gestion du changement" car, celui qui est salarié, retraité, élève, étudiant, sans emploi, a besoin de comprendre préalablement ce qu'est l'entrepreneuriat, au risque d'avoir comme des parachutistes qui vont sauter de l'avion en oubliant d'ouvrir leur parachute.

N'ajoutons pas un problème au milieu d'autres en voulant aider.

La commission peut-être sous le leadership de Monsieur le Gouverneur de la Province de l'Ogooué-Maritime, assisté d'experts et entrepreneurs expérimentés.

Je dis ça, je dis rien.

Collectif Jeunesse Sans Emplois Présidence de la République Gabonaise Comité de transition pour la restauration des institutions.