Afrique de l'Ouest: La MINUSMA conclut son départ du Mali par une cérémonie à Bamako

Bamako, le 11 décembre 2023 - La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a organisé aujourd'hui une cérémonie solennelle à Bamako pour marquer son départ du Mali après une décennie de présence dans de pays.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et Chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane, a exprimé sa gratitude à tous les pays qui ont contribué à la Mission et appuyé ses efforts. Il a rendu hommage aux casques bleus pour les immenses sacrifices consentis tout au long des dix années de présence de la Mission au Mali. De même, il a remercié ses prédécesseurs à la tête de la Mission pour leur apport précieux à la quête de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali.

Rappelant les partenariats nombreux que la MINUSMA a noués en vue de la mise en oeuvre de son mandat, il a salué la contribution de différents acteurs internationaux ayant opéré au Mali. Il a relevé, à cet égard, l'apport des opérations Serval, Barkhane et Takuba, de l'Union européenne et de ses Missions de formation, de l'Union africaine, de la CEDEAO et du G5 Sahel, ainsi que celui de la Médiation internationale mise en place dans le cadre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du Processus d'Alger et conduite par l'Algérie en tant que chef de file.

En ce qui concerne le processus de retrait de la MINUSMA, le Représentant spécial a rappelé que dix des treize emprises qu'occupait la MINUSMA avaient déjà été fermées et rétrocédées aux autorités maliennes. Dans les prochains jours, a-t-il ajouté, des remises partielles des emprises restantes de la Mission seront effectuées, avant leur transformation en sites de liquidation à partir du 1er janvier 2024. Il s'agit des camps de Bamako, de Gao et de Tombouctou.

Le Représentant spécial a salué le professionnalisme et l'efficacité des personnels de la Mission tout au long de son processus de retrait, une entreprise d'une infinie complexité. Il a remercié le Secrétariat des Nations unies à New York pour son soutien indéfectible, ainsi que tous les pays et institutions qui ont apporté leur concours pour aider à la bonne exécution de cette opération. Il a rendu un hommage particulier au personnel malien de la MINUSMA et l'a assuré de la pérennité des liens tissés au cours de la Mission.

Tout en relevant l'environnement difficile dans lequel la Mission a opéré et les attentes fortes de populations confrontées à une violence indicible, le Représentant spécial a mis en exergue le travail accompli et les résultats tangibles obtenus, notamment en ce qui concerne le soutien à la mise en oeuvre de l'Accord de paix, la protection des civils dans les zones où la Mission était déployée et l'acheminement de l'aide humanitaire, la mise en oeuvre de multiples projets socio-économiques et autres au profit des populations, ainsi que l'accompagnement des efforts de promotion et de protection des droits de l'homme.

Il a réaffirmé la solidarité constante des Nations unies avec le peuple malien dans son aspiration à la paix, à la sécurité et au développement. Il a souligné que l'ONU, à travers ses Agences, Fonds et Programmes, poursuivra son appui au Mali.

La cérémonie a également été marquée par les remarques du Secrétaire général adjoint chargé de l'appui opérationnel aux Missions, Atul Khare, qui a souligné les réalisations de la MINUSMA face à des défis considérables. Il a remercié le peuple malien pour son soutien et lui a souhaité, s'exprimant en Bambara, beaucoup de succès pour l'avenir. Le Secrétaire général adjoint a également rendu un hommage particulier au personnel de la Mission pour son dévouement et à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix et la sécurité au Mali.

Il a souligné les innovations introduites par la Mission pour s'adapter au contexte particulier dans lequel elle a opéré, ajoutant que la MINUSMA fut à plusieurs égard un véritable laboratoire pour le maintien de la paix. De même, il a mis en relief les efforts faits pour améliorer les conditions de vie des femmes casques bleus. Il a saisi l'occasion pour également aborder la phase de liquidation de la MINUSMA, assurant que la sécurité du personnel nécessaire à la liquidation, y compris ses unités de garde, restera une priorité absolue et appelant au soutien continu des autorités maliennes.

La cérémonie, à laquelle assistaient le corps diplomatique et les chefs des Agences, Fonds et Programmes des Nations unies, ainsi que le représentant du gouvernement malien, s'est achevée par la descente du drapeau des Nations unies et par la présentation d'un livre-photo revenant sur les dix ans de présence de la MINUSMA au Mali.