Ile Maurice: LUX* Belle Mare renaît des cendres d'un incendie dévastateur

La réouverture, le samedi 2 décembre 2023, de LUX* Belle Mare après un incendie dévastateur, qui avait ravagé l'hôtel le samedi 2 juillet 2022, montre la résilience des hôtels du pays qui rebondissent après avoir subi des coups durs. Le «resort» de luxe de la côte est revient en force avec des offres d'exception, mais aussi des expériences simples, vivifiantes et sensorielles loin des schémas classiques, pour le plus grand plaisir de ses hôtes.

Dans le segment du tourisme de luxe, pour surfer au-dessus de ses concurrents, certaines prédispositions sont indispensables. La liste est longue et comprend, entre autres, la capacité à faire de ce qui a existé avant du neuf dans une parfaite harmonie ; et une volonté de repenser, réimaginer le raffinement, l'élégance, le confort et l'excellence qu'attendent ses hôtes prestigieux.C'est l'exploit réalisé par LUX* Belle Mare après avoir été littéralement anéanti le 2 juillet 2022 par les flammes ravageuses, dévastatrices et impitoyables d'un incendie. Sans jeu de mots, l'hôtel a rejailli de ses cendres pour renaître en beaucoup mieux.

De cette métamorphose, il affiche une architecture intemporelle qui a réussi incontestablement à allier l'élégance classique d'antan à une touche de séduction carrément moderniste pour surprendre le client dès qu'il franchit le seuil de l'établissement. Rien n'est le fruit du hasard ou de l'à-peu-près. Chaque aspect a été soigneusement conçu pour susciter chezle client le désir de s'arrêter, ne serait-ce qu'une seconde, poursavourer la nouvelle expérience immersive qui met en évidence un environnement dont le côté naturel et originel a été soigneusement préservé pour que le visiteur sente qu'il est bien parti pour un voyage au coeur d'un univers où le luxe raffiné et durable règne en maître.

Que dire des suites et villas ? Elles n'ont pas échappé à cette détermination d'aligner une architecture aux tendances contemporaines. Elles sont dotées d'espaces de vie spacieux et privatifs, où le luxe s'affiche avec élégance, voire insolence, dans l'héritage culturel et l'esprit familial spécifiques à l'île Maurice. Ces nouveaux espaces chics ont été conçus par le célèbre architecte mauricien Jean-François Adam avec la contribution de Jean-Marc Tang, designer mauricien mondialement reconnu. Ils ont été inspirés de toute évidence par la verdure luxuriante et les vues majestueuses sur les mille facettes de l'océan dans un style où l'exiguïté d'un espace ne peut servir de prétexte pour interdire à l'élégance tropicale de s'y installer. Ces espaces raffinés incarnent parfaitement l'une des principales caractéristiques de l'île qui frappe le visiteur au premier coup d'oeil, à savoir le sourire spontané et emblématique du Mauricien, qui donne l'impression qu'il ne souffre pas d'une once de stress et qu'il prend la vie au bond.

Que réserve LUX* Belle Marerelooké au palais du client impatient de tester les saveurs et spécialités culinaires de l'île ? La réponse se trouve dans ses restaurants emblématiques, dont Amari by Vineet, le premier restaurant indien créé par le chef étoilé au guide Michelin Vineet Bhatia ; ou encore Duck Laundry avec son canard laqué de Pékin et ses succulents dimsums, des expériences culinaires élaborées par des chefs de renommée mondiale. Les clients pourront aussi se faire dorloter dans le bien-être holistique du célèbre Spa LUX* ME.

Dans ce contexte où le luxe entraîne dans son sillage le déploiement de tout ce qui est raffiné, faste, rare, coûteux - des dépenses dans nul doute somptueuses -, on comprend mieux comment pour l'inauguration du resortrelooké, la direction a mis les petits plats dans les grands lors d'une soirée inoubliable avec une belle brochette d'artistes populaires, une gastronomie exquise et un magnifique feu d'artifice. Impossible donc pour les intervenants de faire l'impasse sur ce qui donne au tourisme de luxe mauricien son cachet unique et irremplaçable.

«Je tiens à saluer The Lux Collective (TLC)», devait souligner le ministre du Tourisme, Steven Obeegadoo, «pour avoir su réimaginer l'hôtel après ce malheureux incident de 2022. Le tourisme mauricien est une success story découlant du partenariat public-privé. D'ailleurs, beaucoup d'étrangers félicitent cette démarche qui démontre la pertinence et l'efficacité de nos partenariats. La reprise est là et les chiffres du tourisme sont excellents.»Et de rappeler aux acteurs du tourisme ce qu'il considère le défi du moment.«La priorité aujourd'hui,c'est de préserver l'attractivité des métiers de l'hôtellerie, de susciter des vocations parmi nos jeunes mais aussi de permettre le recours aux talents étrangers, si besoin est. Alors que l'avenir s'annonce prometteur, je veux remercier TLC et Lux Island Resorts pour votre collaboration et votre engagement envers l'État.»*

Le président du conseil d'administration de TLC et Chief Executive Officer (CEO) du groupe IBL, Arnaud Lagesse, a réitéré sa confiance dans la capacité du secteur à conquérir d'autres marchés en s'inspirant de la campagne IBL Beyond Borders. «À LUX Belle Mare, au-delà des murs et espaces rénovés, c'est l'esprit de notre hôtel qui demeure inchangé. Notre engagement envers l'excellence, le service personnalisé et le confort de nos clients reste au coeur de nos priorités. Si nous souhaitons vraiment faire progresser ce secteur, attirer les meilleurs talents devient alors une nécessité et une richesse pour l'ensemble de l'industrie. Chez IBL comme chez LUX*, nous sommes déterminés à poursuivre notre croissance internationale en explorant de nouvelles opportunités dans notre sous-région, mais également en Europe, en Afrique, en Asie et au-delà.»*

Pour le président du conseil d'administration de Lux Island Resorts, Jean-Claude Béga, le retour de LUX* Belle Mare aux affaires va au-delà d'une simple réouverture. «C'est une renaissance que nous célébrons. Il nous rappelle que nous pouvons même mieux reconstruire lorsque nous sommes portés par la solidarité et le courage, forts de la richesse de nos expertises et animés par une belle vision. Un grand merci donc à toutes les équipes qui ont su relever les défis de cette année avec brio. Vous pouvez être fiers de cette prouesse.»

La qualité de l'accueilet l'attention personnelle des équipes de LUX* Belle Mare n'auront pas échappé aux yeux observateurs de Paul Jones, l'homme qui a su placer le tourisme mauricien sur la carte du monde et qui en tant que CEO de TLC, évolue à Singapour. «C'est vraiment un sentiment très spécial qui se dégage», devait-il souligner. «Cela n'a pas de prix. Aujourd'hui, c'est l'occasion de célébrer tous ces hommes et toutes ces femmes qui font partie de notre merveilleuse industrie de l'hospitalité. Un grand merci donc à toute l'équipe de LUX Belle Mare et à tous ceux quiont contribué à la renaissance de cet hôtel.Ils représentent l'âme d'un hôtel et nous devons travailler davantage pour nous assurer que cela perdure.»*

TLC est un opérateur mondial d'hôtels de luxe, dont le siège est à Singapour et qui gère des marques tels que LUX, SALT, TAMASSA, SOCIO, Café LUX* et l'Île-des-Deux Cocos, resort paradisiaque privé à Blue-Bay ainsi que l'hôtel Le Récif, à La Réunion