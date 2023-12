Cote d'Ivoire: Drogba avoue avoir triché à Chelsea

L'ex attaquant ivoirien, Didier Drogba, a révélé dans une interview qu'il avait utilisé des astuces pour s'adapter à Chelsea, notamment en copiant ce que fait son coéquipier Hernan Crespo.

Lors de son transfert à Chelsea, José Mourinho avait promis à Drogba une place dans l'équipe, mais l'Ivoirien a eu du mal à s'imposer parmi les stars du club. Pour progresser et marquer des buts, Drogba a avoué avoir utilisé des astuces, en particulier lors des séances d'entraînement, en imitant le style de Crespo pour améliorer son propre jeu. Cela a finalement contribué à son succès et à son adaptation à Chelsea.

« Comme je savais qu'il me restait encore beaucoup à apprendre, mais j'ai triché sur eux. Je les ai observés. Moi à l'entraînement, mes anciens coéquipiers peuvent te le dire, quand on travaille devant le but, je tente tout et n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Après, je vois Crespo, c'est le passage de Crespo, je le vois partir avec une élégance, pas rapide, mais lui il est là, dans la gestuelle. Il ouvre un peu le pied, il l'enveloppe et il marque », a d'abord lâché Didier Drogba dans cette interview accordée à un youtubeur.

« Moi je viens... Je passe à côté, ou le gardien l'arrête. Et lui il est dans la sécurité et il marque. Je dis attends, au final qu'est-ce qu'on regarde ? Combien de buts tu as marqué. Ok, donc attends, je vais faire comme lui. Je l'ai imité, je pars comme lui. L'élégance. Ok, c'est comme ça que ça marche. Je vais apprendre de lui. Et c'est ce que j'ai fait », a ajouté Didier Drogba.