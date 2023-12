Congo-Brazzaville: Coopération - La Chine octroie près de 1,8 milliards FCFA aux familles congolaises vulnérables

L'ambassadeur de Chine Li Yan et le représentant du Programme Alimentaire Mondiale (PAM) au Congo, Mamadou Mbaye, ont signé le 11 décembre un accord de remise de don de près de 1, 8 milliards FCFA destiné aux familles vulnérables au Congo.

Le geste de la Chine s'inscrit dans le cadre du soutien du plan national de développement mis en place par le gouvernement congolais et dans la ligne du plan de résilience sur la crise alimentaire adopté en 2022.

D'après un communiqué de l'ambassade de Chine, « ce projet entend répondre aux conséquences socio-économiques de la crise du covid-19 sur la population, auxquelles s'est ajoutée la hausse des prix de produits alimentaires qui aggrave la situation nutritionnelle de bons nombres de foyers urbains congolais ».

En amont, un travail a été mené à travers une collaboration étroite entre le PAM et le ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité et ses partenaires. Au total, 167.828 personnes vulnérables ont été identifiées dans le cadre du programme Lisungi. Cette base de données recense la majorité des personnes vulnérables dans des zones urbaines à l'aide du registre social unique.

La mise en place de la distribution du riz a été faite, grâce à l'appui de Caritas, par 36 sites de distribution dans sept districts de Brazzaville et cinq districts de Pointe-Noire.

L'opération a débuté en fin juin dernier à Brazzaville, où 1.356 foyers ont reçu une assistance alimentaire composée de riz. Elle s'est achevée à Pointe-Noire par l'assistance de 880 foyers vulnérables après plusieurs semaines de mise en oeuvre.

La diplomatie Chinoise a rappelé que depuis 2019, la République populaire de Chine a apporté un soutien constant au PAM en République du Congo, ce qui équivaut à 5,1 milliards FCFA, pour fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence aux familles sinistrées par les inondations de 2019-2020, et assuré la mise en oeuvre d'activités de réhabilitation d'actifs produits dans le département du Pool. Dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire, « la Chine intervient également comme partenaire technique et financier précieux, notamment sur les projets de renforcement de la chaine de valeur du manioc ».

De son côté, le représentant du PAM au Congo, n'a pas manqué de souligner le rôle que la République populaire de Chine joue à travers le monde.

« La relation entre le PAM et la Chine date de longtemps. Notre visite d'aujourd'hui est juste pour magnifier la générosité du gouvernement chinois vis-à-vis du PAM. Ce qu'elle nous donne, nous l'utilisons à bon escient pour que la population congolaise puisse en bénéficier », a déclaré Mamadou Mbaye, à l'issue de la cérémonie de signature de remise de don par la Chine.

« Dans le monde entier, la chine apporte de l'aide au PAM. Chaque fois lorsqu'il y a un programme d'urgence, la Chine est présente. Elle intervient dans tous les domaines (santé, éducation, infrastructure, résilience etc.) Au Congo, la chine nous a appuyé, récemment, lors de la covid-19. Elle a apporté plus de 4 000 tonnes de riz pour le Congo et nous avons travaillé avec le ministère des Affaires sociales et de l'action Humanitaire pour venir en aide aux personnes vulnérables à Brazzaville et à Pointe-Noire », a-t-il fait savoir.

Rappelons que le Programme Alimentaire Mondial (PAM) est la première organisation humanitaire mondiale de lutte contre la faim. Il fournit une aide alimentaire dans les situations d'urgence et travaille avec les communautés pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience.