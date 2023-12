Congo-Brazzaville: Vie associative - La plateforme ''Tournons la page'' implore la grâce présidentielle

La plateforme de la société civile ''Tournons la page'' a rendu public, le 10 décembre à Brazzaville, un message dans lequel elle a sollicité la grâce présidentielle en faveur de Jean Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa condamnés à des peines d'emprisonnement il y a quelques années.

« Votre capacité à dialoguer et à pardonner ne laisse aucun doute lorsque nous parcourons l'histoire de notre pays. Si ce n'était le cas, la Conférence nationale souveraine tenue en 1991 n'aurait pas eu lieu au regard des invectives qui l'avaient caractérisée. De même, beaucoup d'opposants ayant quitté le pays après les événements douloureux de 1997 ne seraient pas revenus poursuivre librement leur engagement politique.

Au nom du peuple, vous êtes investi du droit de grâce. Permettez-nous, monsieur le président de la République, de solliciter publiquement votre pardon en faveur de nos deux compatriotes en fin cette d'année », a déclaré le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Franck Tchibinda, donnant lecture de la déclaration de la plateforme ''Tournons la page''. La date du 10 décembre choisie pour officialiser cette déclaration n'est autre que celle de la célébration de la Journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Cette plateforme, composée d'une dizaine d'associations, a publiquement imploré la grâce présidentielle parce que les initiatives passées, notamment celle du 7 août 2023 et d'octobre de la même année, n'ont pas abouti. L'appui des responsables politiques et des représentants des confessions religieuses avait d'ailleurs été sollicité pour ce faire.

%

En espérant que le cri de coeur parviendra au destinataire avec un retour favorable, la plateforme ''Tournons la page'' a lancé un appel aux personnes de bonne volonté à unir leurs voix à la sienne pour solliciter cette grâce présidentielle.

Il convient de souligner que la plateforme ''Tournons la page'' est composée des associations comme l'Action Evangélique pour la Paix ; l'Association pour les droits de l'Homme et l'univers carcéral ; l'Association dignité féminine ; l'Association pour le respect du droit des populations autochtones, du développement durable et du droit de l'homme ; le Cercle des droits de l'homme et de développement ; le Cercle de réflexion sur le développement intégral ; la Commission épiscopale justice et paix ; la Commission justice et paix de Pointe-Noire ; le Congo maison commune ; la Fondation Niosi ; le Mouvement pour la culture citoyenne ; le Mouvement citoyen Ras-Le-Bol ; l'Observatoire Congolais des Droits de l'Homme ; Rencontre pour la Paix et les Droits de l'Homme.