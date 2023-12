Congo-Brazzaville: Commerce - L'Aconoq sensibilise sur les solutions de marquage et de traçabilité des produits

Les acteurs des administrations publiques et les opérateurs économiques ont pris part les 6 et 7 novembre à un atelier de sensibilisation et d'information sur les solutions de marquage et de traçabilité des produits. L'objectif étant d'échanger sur la problématique du commerce illicite et de la contrefaçon.

Initiée par l'Agence congolaise de la normalisation et de la qualité (Aconoq) en partenariat avec la société suisse « Inexto », cette rencontre visait à permettre, entre autres, aux participants de renforcer leurs capacités, de dresser un état des lieux de la problématique liée au commerce illicite et à la contrefaçon en Afrique et au niveau mondial, et de présenter des solutions existantes en vue de l'éradication de ce fléau. Il était également question d'un partage d'expériences entre les acteurs locaux et les experts venus de Suisse pour l'occasion.

« Aujourd'hui, l'Aconoq a l'honneur d'organiser un atelier d'échange sur une problématique importante, celle du commerce illicite. Cette problématique va nous occuper pendant deux jours. En tant qu'organe pilote de notre système de normes et de qualité, il nous faut échanger et proposer des solutions pour éradiquer ce fléau mondial. L'idée derrière cette activité, est de dire qu'il faut que les Congolais ne soient pas en marge de ce challenge que nous devons relever car la normalisation, le marquage, la traçabilité, l'authentification des produits occupent des places importantes », a expliqué le directeur général de l'Aconoq, Jean Jacques Ngoko Mouyabi au lancement des travaux.

Et d'ajouter : « Notre partenaire aujourd'hui est une société qui développe des solutions qui nous permettra, tant soit peu, de lutter contre le commerce illicite. Je vous invite donc à être actifs et à interagir avec les experts ».

Selon Florent Denjean, directeur des solutions gouvernementales chez inexto, l'organisation de ce séminaire était l'occasion de faire une analyse, dresser un état des lieux de la situation, montrer l'ampleur de cette problématique au niveau local et international et exposer des solutions existantes.

« Aujourd'hui, la contrefaçon a atteint une telle perfection dans la reproduction d'un produit à l'identique que de nombreux consommateurs et opérateurs peuvent se trouver floués par les produits qu'ils pensent originaux mais qui, in-fine, sont des produits contrefaits », a-t-il déploré. Florent Denjean s'est par ailleurs réjoui de participer à ce séminaire, un moment d'échange, de partage d'expériences et d'expertises. « Je saisis cette opportunité pour partager l'expertise que j'ai acquise au fil de ces années de travail sur la lutte contre la contrefaçon, le commerce illicite et la mise en oeuvre de différentes technologies existantes », a-t-il notifié.

Partenaire de l'évènement, Inexto propose des solutions digitalisées pour implémenter les systèmes de marquage et de traçabilité des produits permettant d'obtenir des informations sur les données, contrôler et surveiller les activités dans l'ensemble du paysage de la chaîne d'approvisionnement, soutenant ainsi l'acrtion du gouvernement dans la lutte contre le commerce illicite, la contrefaçon, la contrebande, le vol, la sous-déclaration et l'évasion fiscale.