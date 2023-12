Angola: Basket-ball - Le Petro défait le CPPL au championnat national masculin

Luanda — La formation de Petro de Luanda a battu dimanche, dans la capitale du pays, la Casa do Pessoal de Porto do Lobito, par 108-71, à la huitième journé du Championnat national senior masculin de basket-ball.

A la mi-temps, les compagnies pétrolières gagnaient déjà 49-45.

Dans ce match, l'ailier de Petro de Luanda, Aboubakar Gakou, avec 30 points, a été le meilleur buteur.

Résultats de la 7ème journée (vendredi)

Primeiro de Agosto - Petro de Luanda 81-83

Casa do Porto do Lobito - Clube dos Amigos Benguela 109-64

Interclube - Vila Clotilde 86-91

Inter B - Clube de Formação Desportiva Kwanza 85 -72

ASA - Akira Academy 82 - 78

Petro B - Jesus Cristo Basketball 76 - 74

Résultats de la 8ème journée (Samedi et dimanche)

Jesus Cristo Basketball - Interclube 95- 106

Vila Clotilde - Primeiro de Agosto 82- 84

Akiria Academy - Petro B 72-83

Prochaine journée double (9ème - vendredi)

Clube de Formação Desportiva Kwanza - Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela

Interclube B - Petro de Luanda

Casa do Pessoal do Porto do Lobito -Vila Clotilde

%

Primeiro de Agosto - Jesus Cristo Basketball

Interclube - Akira Academy

10e Jounée - Samedi

ASA - Petro B

Petro de Luanda - Clube de Formação Desportiva Kwanza

Vila Clotilde - Interclube B

Jesus Cristo Basketball - Cado Pessoal do Porto do Lobito

Akira Academy - Primeiro de Agosto

Petro B - Interclube

ASA - Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela

Classement

1er - Vila Clotilde - 15 points

2e - Interclube - 14 pts

3e - Casa do Pessoal do Porto do Lobito - 13 pts

4e - Petro Luanda - 13 pts

5e - Petro B - 12 pts

6e - Interclube B - 10 pts

7e - Jesus Cristo Basketball - 10 pts

8e - Primeiro de Agosto- 10 pts

9e - Clube de Formação Desportiva Kwanza - 06 pts

10e - ASA - 06 pts

11e - Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela - 05 pts

12e - Akira Academy - 05 pts