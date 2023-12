Afrique de l'Est: Des scientifiques engagés dans des activités de recherche pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens en Éthiopie.

<strong>Addis Abeba, le — :- Un atelier de cinq jours est en cours dans plusieurs disciplines et secteurs pour développer une recherche-action visant à combler les lacunes en matière de résistance aux antimicrobiens (RAM) en Éthiopie.

Mirgissa Kaba, professeure agrégée à l'Université d'Addis-Abeba, a dévoilé que l'université est le multiplicateur du projet Capacitating One Health in Eastern and Southern Africa (COHESA), avec plusieurs parties prenantes, notamment le secteur public, les universités et les instituts de recherche du pays.

Il a noté que l'université a mené deux cycles d'un processus Delphi pour identifier les domaines clés sur lesquels se concentrer pour des solutions de santé ajoutant que le processus a contribué à identifier la résistance aux antimicrobiens (RAM), un sujet hautement prioritaire pour l'Éthiopie.

Theo Knight-Jones, scientifique principal à l'Institut international de recherche sur l'élevage d'Arusha, en Tanzanie, a déclaré pour sa part que COHESA est un projet financé par l'UE et travaillant dans 12 pays d'Afrique.

COHESA vise à générer un écosystème de recherche et d'innovation inclusif, en facilitant l'adoption, l'adaptation et l'adoption rapides de solutions aux problèmes One Health (OH), a-t-il ajouté.

« Cette semaine, nous avons une activité pour essayer d'améliorer la recherche dans ce domaine. Et le sujet spécifique qu'ils souhaitent aborder ici en Éthiopie est la résistance aux antimicrobiens (RAM) », a-t-il expliqué.

Nous avons différentes équipes qui présenteront leurs idées sur la manière d'élaborer un projet de recherche et un projet de mise en oeuvre pour mieux traiter la question de la résistance aux antimicrobiens.

La résistance aux antimicrobiens est l'un des problèmes majeurs auxquels l'humanité est confrontée à l'heure actuelle et on l'appelle la pandémie silencieuse, a-t-il indiqué, ajoutant que des millions de personnes dans le monde meurent chaque année et que les médicaments deviennent moins efficaces parce qu'ils sont surutilisés, notamment en tant que concept.