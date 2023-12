Afrique: Concrétisation du « CACM sans murs » - São Tomé-et-Principe accueille une mission d'évaluation du Centre de coordination régional de l'Afrique centrale

communiqué de presse

São Tomé, République démocratique de São Tomé-et-Principe, 7 décembre 2023 - Dans le cadre du renforcement de l'engagement des États membres de l'Union africaine (UA) auprès du Centre de coordination régional (CCR) de l'Afrique centrale d'Africa CDC, São Tomé-et-Principe a accueilli, du 6 au 7 décembre 2023, une mission conjointe d'Africa CDC et de la Société africaine de médecine de laboratoire (ASLM).

Conduite par le Coordonnateur par intérim du CCR Afrique centrale, le Dr Benjamin Djoudalbaye, cette première visite stratégique à São Tomé-et-Principe visait plusieurs objectifs spécifiques dont la présentation aux autorités du ministère de la Santé de la nouvelle vision stratégique d'Africa CDC et de ses six axes prioritaires ; l'évaluation de la préparation et la réponse aux urgences de santé publique ; et l'identification des domaines d'appui à São Tomé-et-Principe confrontés à différents défis sanitaires.

« Nous sommes très heureux de la visite d'Africa CDC à São Tomé-et-Principe car nous apprécions la bonne collaboration et les activités menées par cette agence africaine notamment dans le renforcement des capacités de notre personnel de santé. Nous souhaitons que ce partenariat se pérennise et comptons sur Africa CDC pour nous appuyer dans la mise en place de notre institut national de santé publique », a indiqué le ministre de la Santé, le Dr Celsio Rodrigues da Vera Cruz Junqueira.

Résolument engagé à améliorer son système de santé et sa capacité á répondre aux urgences de santé publique, le gouvernement santoméen s'est lancé dans de vastes chantiers tels que la transformation de son Centre national des endémies (CNE) en institut national de santé publique (INSP) sous le leadership d'Africa CDC et la construction du bâtiment devant abriter le Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP).

« Nous voulons faire de São Tomé-et-Principe un exemple pour la région et même pour le continent. Nous allons travailler avec nos partenaires dans une démarche coordonnée pour renforcer le système sanitaire du pays. C'est notamment la raison pour laquelle l'ASLM, qui s'appuie sur le pilier laboratoire d'Africa CDC, nous accompagne », a indiqué le Dr Benjamin Djoudalbaye lors de son entretien avec la directrice des soins de santé et les responsables du ministère santoméen de la Santé.

Depuis 2021, ASLM coordonne à São Tomé-et-Principe, les activités du projet Resolve to Save Lives, pour la mise à l'échelle du diagnostic et le renforcement de la qualité dans les laboratoires. La représentante de cette entité, Dr Massinga Loembe Marguerite, a, par ailleurs, indiqué qu'une nouvelle phase de ce projet débuterait au premier trimestre 2024 sur trois piliers, à savoir : le renforcement de la capacité pour le diagnostic et le dépistage des maladies prioritaires, la mise en place de stratégie de diagnostic aux différents niveaux de la pyramide sanitaire et enfin l'appui dans la mise en oeuvre du système de transport des échantillons. Un don de matériel a été fait au laboratoire national de référence pour la tuberculose de São Tomé-et-Principe dans le cadre des deux premières phases de ce projet.

Dans l'optique de créer une synergie de travail avec tous les partenaires présents dans cet État membre de l'Union africaine, le Coordonnateur du Centre de coordination régional de l'Afrique centrale d'Africa CDC, le Dr Benjamin Djoudalbaye, a également échangé avec la représentante par intérim de l'Organisation mondiale de la santé à São Tomé-et-Principe, Dr Françoise Bigirimana. Cette dernière a salué cette visite de courtoisie et a plaidé pour l'instauration d'un dialogue régulier entre Africa CDC et l'OMS afin de coordonner les efforts et maximiser leur impact dans le pays.

