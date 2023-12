Afrique Centrale: La détermination de Racheal - Défendre les droits des personnes handicapées en Ouganda

Elle imagine un monde où tout ce que nous faisons est inclusif pour les jeunes handicapés.

Racheal Kalinaki se considère comme la voix des jeunes et des handicapés en Ouganda. Son parcours, marqué par des luttes et des victoires personnelles, reflète un engagement inébranlable, dit-elle, à défendre ceux qui, comme elle, ont été marginalisés par la société en raison de leurs handicaps.

Dès l'enfance, "j'ai été confrontée à la discrimination au sein de ma famille et à l'école". Décrivant ses premières expériences, elle a déclaré : "J'étais perçue comme une infortune." La discrimination n'était pas seulement un obstacle pour elle ; elle l'a motivée à rechercher et à créer le changement - non seulement pour elle, mais aussi pour tous les jeunes confrontés à une discrimination similaire.

Des plates-formes pour responsabiliser les pairs

Dans le cadre des activités intégrées pour les femmes handicapées, elle a trouvé une plateforme pour relever les défis uniques des jeunes filles et des femmes handicapées. Elle y a travaillé à l'élaboration de programmes visant à leur donner les moyens d'agir, en veillant à ce que leur voix soit entendue. En tant qu'avocate de She Leads, elle a mené des initiatives axées sur le développement des compétences et la sensibilisation aux droits. "Dans l'un de nos principaux projets, nous avons sensibilisé les jeunes femmes handicapées à leurs droits en matière de sexualité et de procréation, ce qui constitue une étape importante pour leur permettre de prendre leur vie en main. En rejoignant le groupe consultatif des jeunes du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, elle a eu l'occasion de porter leurs problèmes locaux sur la scène internationale. "Les problèmes négligés des jeunes handicapés en Ouganda sont maintenant portés à la connaissance des Nations unies grâce à elle, en tant que membre de ce groupe.

Stratégies pour éliminer les préjugés

Pour Rachael, la lutte contre les préjugés profondément enracinés sur les handicaps en Ouganda nécessite une approche exhaustive. Grâce à l'éducation par les pairs et à l'engagement public par le biais d'émissions de radio, elle s'efforce de combattre les stéréotypes et d'informer les autres de leurs droits et de leurs capacités. L'une de ses réalisations, a-t-elle mentionné, a été de s'attaquer à la discrimination dans son université. À la suite d'un incident où elle a été victime de discrimination, elle a mené une campagne qui a incité l'administration à agir. Ses efforts ont abouti à l'amélioration des politiques et à la mise en place d'une formation à la sensibilité pour les étudiants et les enseignants. "Mon histoire est plus que la lutte d'un individu contre les préjugés ; il s'agit d'influencer le changement à tous les niveaux. J'imagine un monde où tout ce que nous faisons intègre les jeunes handicapés et où nous nous traitons tous sur un pied d'égalité. Elle est convaincue que son impact "témoigne du pouvoir de la résilience et de la défense des droits, et qu'il est une source d'inspiration pour d'autres personnes qui se joindront à la lutte pour un monde plus inclusif".