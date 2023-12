Sénégal: La « BAL Future Pros » lancée pour donner une opportunité d'emplois aux jeunes du continent

Dakar — La Basketball Africa League (BAL) a annoncé lundi le lancement de BAL Future Pros, un nouveau programme conçu pour aider les professionnels du continent à ''poursuivre leur carrière et développer leurs compétences dans le secteur du sport, informe un communiqué reçu à l'APS.

''Le programme offrira aux 20 candidats retenus l'opportunité d'intégrer un des dix services de la BAL : marketing, programmes de responsabilité sociale et pour les joueurs, relations publiques et communications, gestion événementielle, logistique, développement commercial, partenariats marketing, production numérique, merchandising, et voyage et hébergement'', rapporte le document consulté par l'APS.

Le texte ajoute que le programme s'adresse aux personnes avec au moins deux années d'expérience professionnelle, un diplôme universitaire et qui sont admissibles pour travailler et résider au Sénégal ou au Rwanda.

»Le sport, et en particulier le basket, est un outil puissant pour former la prochaine génération de leaders via la création d'emplois », a déclaré Amadou Gallo Fall, le président de la BAL, dans des propos rapportés par le communiqué.

Il a insisté sur le fait que le programme BAL Future Pros, riche du pouvoir du basket à »inspirer, autonomiser et connecter les personnes à travers l'Afrique », allait apporter à ces jeunes talents au Sénégal et au Rwanda des opportunités de développement en dehors du terrain.

« BAL Future Pros se déroulera au siège de la ligue à Dakar, au Sénégal, de février à mai, ainsi qu'à Kigali, au Rwanda, de mars à juin, en conjonction avec les phases éliminatoires et finales de la BAL'', signale le communiqué.

Il rappelle que le Français d'origine béninoise, Ian Mahinmi, champion NBA 2011, est l'ambassadeur du programme BAL Future Pros.