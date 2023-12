Algérie: Commémoration du 11 décembre 1960 - Nouveaux projets de développement dans les wilayas du Centre

BLIDA — La commémoration du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, lundi, dans les wilayas du Centre du pays, a été marquée par l'inauguration et le lancement de nouveaux projets de nature à relancer la dynamique de développement et l'économie, ont constaté les correspondants de l'APS.

En effet, le développement a été au centre des festivités commémoratives de cet événement historique, à travers différentes wilayas du Centre, où de nombreux projets économiques et de développement ont été réceptionnés, tandis que d'autres ont été lancés en travaux.

Des visites ont en outre été effectuées par les autorités locales à des membres de la famille révolutionnaire, dont des moudjahidine (hommes et femmes) et des veuves de Chouhada, en guise de reconnaissance pour leurs sacrifices consentis pour l'indépendance de l'Algérie.

Dans la wilaya de Blida, l'opportunité a donné lieu à l'inauguration d'un stade dans la commune de Chebli, en plus de la distribution d'équipements sportifs et l'organisation de visites à plusieurs moudjahidine de la région, dont le moudjahid Mohieddine Amer à El Affroun, et la veuve du moudjahid Saidani Mohamed dans la commune d'Oueld Yaich

Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et baptisés du nom de chouhada de la Révolution nationale, à Djelfa, à l'instar de l'école primaire de la cité "Ittarate"(Cadres) du chef lieu de wilaya et une unité secondaire de la protection civile, à cela s'ajoute l'animation d'activités culturelles, dont une exposition de photos de chouhada et de moudjahidine, un récital de poèmes et de chants nationaux, et une visite au moudjahid Said Djaballah.

%

A Médéa, la célébration du 63è anniversaire des évènements du 11 décembre 1960 a été marquée par la baptisation d'un établissement de l'enseignement moyen de la commune de Draa-Smar, du nom du moudjahid décédé Mohamed Seghir Cherair.

Une cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs suivi de la lecture de la" Fatiha" à la mémoire des chouhadas de la wilaya IV historique a eu lieu dans la matinée au cimetière des martyrs du chef lieu de wilaya.

De nombreux moudjahidine ont été, par ailleurs, honorés dans la wilaya de Boumerdes, tandis que les autorités locales ont procédé, à Tipasa, à la pose d'une gerbe de fleurs, suivie de la lecture de la "Fatiha" au niveau de la stèle commémorative des chouhada de la wilaya.

A Tizi-Ouzou, l'opportunité a été marquée par l'inauguration d'un centre de transfusion sanguine à l'EPH lghilahriz de Tighzirt, au Nord de la wilaya.

La célébration de cette date historique a aussi donné lieu à la remise des clefs de logements de fonction pour une soixantaine (60) de médecins spécialistes. Quatre (4) moudjahidine, Amar Kara, Mohamed Mansouri, Aldjia Meslem, et la famille du défunt moudjahid Ali Nechak, ont été honorés à cette occasion par les autorités locales.

A Bouira, un stade communal à Dechmia a été réceptionné et un projet d'aménagement dans la ville de Ben S'haba a été mis en service. Un nouveau siège de l'office national d'assainissement (ONA) a également été inauguré dans la matinée par les autorités locales.

Des commémorations multiples ont aussi marqué la célébration du 63eme anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 à Bejaia, caractérisées autant par des cérémonies de recueillements à la mémoire des martyrs que par d'autres activités.

L'occasion a notamment donné lieu à la mise en service d'une entreprise d'hygiène communale spécialisée, vouée non seulement à la collecte des ordures urbaines mais chargée aussi, de créer et d'aménager les espaces verts, outre la pose de la première pierre de réalisation d'une pêcherie, la première du genre dans la wilaya, érigée pour y accueillir et commercialiser toutes les captures et contribuer à la réorganisation de tout le secteur halieutique.

A El-kseur, le club de football local a procédé à l'organisation de tournois de vétérans, ayant réuni le MOBejaia, Elkseur et deux sélections, l'une issue de Libye et l'autre de Tunisie.