Algérie: La CNMA, un acteur privilégié du monde agricole

GHARDAIA — La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), veut être un acteur privilégié du monde agricole qui s'inscrit davantage dans la politique du secteur agricole et du développement rural du pays, a affirmé lundi à Ghardaia, le DG de cet établissement, Cherif Benhabilles.

S'exprimant en marge de l'inauguration du nouveau siège de la Caisse régionale de mutualité agricole de Ghardaia, à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, le DG de la CNMA accompagné du wali de Ghardaia, Abdellah Abinour a rappelé que cet établissement, spécialisé dans l'assurance "vise à sécuriser et à accompagner le monde agricole et rural dans sa dynamique de développement durable".

Et d'ajouter que la CNMA qui est devenu un établissement moderne et structuré qui assure et sécurise l'ensemble des secteurs liés au domaine du monde agricole et rural, s'engage à assister les agriculteurs et éleveurs et de mettre à leur disposition, par leur participation, des produits d'assurance couvrant leurs besoins en assurance.

Il a cité, parmi les perspectives de développement de l'assurance agricole participative et autres axes d'innovation, le développement de l'assurance multirisque climatique (grêle, gel, vents violents, vents de sable, sècheresse et hautes températures), l'intégration des outils modernes pour améliorer l'efficacité de la prestation d'assurance, l'assurance et son attractivité pour les professionnels agricoles et autres clients.

"Notre déplacement sur le terrain a pour objectif de sensibiliser les acteurs du monde agricole à l'assurance agricole et améliorer le taux de pénétration de l'assurance agricole au niveau des différentes filières de l'agriculture, notamment sahariennes et stratégiques", a-t-il souligné à l'APS.

"Nous assignons également pour objectifs d'augmenter la productivité, en s'engageant auprès des professionnels de l'agriculture à les assister lors des campagnes de sensibilisation de l'offre en produits d'assurance en programmant des journées de formation et d'information", a ajouté le même responsable.

Abordant son élection comme président de l'organisation africaine des assurances, M.Benhabiles, a indiqué que "l'Algérie possède une riche expérience dans le domaine d'assurance agricole sur laquelle nous pourrons capitaliser pour massifier les investissements Sud-Sud et assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays".

Le développement de l'agriculture africaine ne peut se réaliser qu'à la faveur d'une coopération et d'un partenariat entre pays africains de manière à pouvoir lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire, a-t-il estimé.