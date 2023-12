Algérie: Appel à oeuvrer à l'amélioration des mécanismes de subvention et de protection

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi, que les défis mondiaux auxquels se heurte la fonction sociale des Etats et la pression imposée par les exigences du développement économique "nous commandent d'oeuvrer collectivement et inlassablement à trouver les meilleures formules et pratiques à même d'améliorer les mécanismes de subvention et de promouvoir les moyens de protection sociale, notamment le volet destiné aux catégories vulnérables et démunies".

Dans une allocution adressée aux participants au séminaire international sur les "acquis sociaux à enjeux économiques", organisé au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal, et prononcée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le Président Tebboune a appelé à "oeuvrer au renforcement de la coopération et à la création d'espaces d'échange d'expertises et d'expériences" en matière de politiques sociales, soutenant que "nul doute qu'avec une forte volonté et la conjugaison des efforts, on saura concilier développement économique (...) et bien-être social".