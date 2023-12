Algérie: Un programme ambitieux lancé pour renforcer les acquis sociaux du citoyen

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a passé en revue, lundi, les grands contours de la politique sociale nationale, mettant en relief les efforts déployés par l'Etat pour ancrer le caractère social de l'Etat algérien, principe immuable consacré par la Proclamation du 1er Novembre qui a jeté les bases de la politique de protection sociale reposant sur le principe de la justice et de l'égalité des chances.

Dans une allocution adressée aux participants au séminaire international sur les "acquis sociaux à enjeux économiques", organisé au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif Rahal, et prononcée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le Président Tebboune a rappelé le lancement d'un "programme ambitieux pour renforcer les acquis sociaux, notamment en matière de satisfaction des besoins et des services de base des citoyens, tout en adoptant une approche basée sur l'amélioration de la qualité de ces services et l'égalité en matière d'accès".

Dans le même sillage, le président de la République a mis en avant "les efforts considérables consentis en matière de transferts sociaux, qui ont représenté 18,45 % du budget général de l'Etat au titre de l'exercice 2023 pour faire face aux défis induits par la hausse des prix des produits de base sur les marchés internationaux et éviter son impact sur le niveau de vie des citoyens".

Evoquant les politiques relatives au développement humain, le Président Tebboune a relevé "l'intérêt particulier accordé au développement du secteur de l'Education et de l'Enseignement, dont la gratuité est consacrée par la Constitution algérienne, et les efforts de l'Etat dans la promotion des services de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, notamment à travers le soutien apporté à l'innovation industrielle et technologique, et l'adaptation aux exigences du marché de l'emploi et aux objectifs de la politique de développement économique global, tout en oeuvrant inlassablement à l'amélioration de la situation socioprofessionnelle des personnels de ce secteur important, outre la revalorisation de la bourse universitaire au profit de plus de 1.300.000 étudiants".

"Ces efforts interviennent parallèlement aux réformes en cours pour la promotion de la prise en charge sanitaire, partant d'une vision stratégique visant à réaliser la sécurité sanitaire et à améliorer l'efficacité et la performance du secteur, à travers le renforcement des structures sanitaires, notamment les établissements publics de santé de proximité, la numérisation du secteur de la santé, et le renforcement des acquis socioprofessionnels de ses personnels", a-t-il expliqué.

Il a également mis en avant "la priorité, voire l'intérêt particulier accordés au secteur de l'Habitat, où plusieurs programmes de logements, toutes formules confondues, ont été tracés notamment les logements sociaux destinés aux ménages à faible revenu, avec la poursuite du soutien du logement rural et du développement de la Caisse nationale du logement reconvertie en Banque nationale de l'habitat, et ce en vue de garantir une politique durable dans ce secteur vital".

Par ailleurs, le président de la République est revenu sur "les efforts déployés pour améliorer le niveau de raccordement aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité à travers l'ensemble du territoire national, sans omettre que la sécurité alimentaire et hydrique demeurent au coeur des intérêts de l'Etat algérien, notamment à la lumière des changements climatiques que connait le monde.