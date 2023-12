Algérie: Silos de stockage des céréales - leur transfert aux walis contribuera à la réalisation d'une sécurité alimentaire durable

ALGER — Des professionnels et experts du domaine agricole ont mis en exergue, lundi, l'importance de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune lors du Conseil des ministres tenu dimanche, relative au transfert des projets des silos de stockage aux walis de la République, affirmant que cette décision permettra de conférer davantage de transparence en la matière, à réaliser l'autosuffisance céréalière et à assurer une sécurité alimentaire durable.

Le représentant de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) et des experts du secteur, ont indiqué à l'APS, que le transfert des projets des silos de stockage aux walis permettra de conférer de la transparence dans la gestion du stockage des céréales à travers la surveillance et le suivi permanents.

Dans ce contexte, le Secrétaire général (SG) de l'UNPA, Abdellatif Dilmi a indiqué que l'Algérie a accusé un retard dans la construction de silos de stockage des céréales, précédemment confiée à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), se félicitant de la décision du président de la République de les transférer aux walis.

Assurer le stockage des produits nationaux, estime le SG de l'UNPA, contribuera à réaliser une autosuffisance et une sécurité alimentaire durable.

"Le wali est le premier responsable de la wilaya en ce qui concerne de nombreux volets, notamment celui de l'agriculture qui constitue l'un des principaux secteurs devant être suivis", a-t-il soutenu, appelant les walis à accorder une importance majeure à ce secteur qui participera à l'édification et au renforcement de l'économie nationale.

Appelant les walis à accélérer la cadence de réalisation des silos notamment avec les récoltes abondantes qui pourraient être enregistrées grâce aux pluies, le représentant de l'UNPA a souligné la nécessité de se tourner davantage vers la production de produits stratégiques à large consommation à l'instar des céréales, des viandes et des fruits et légumes, pour ne plus les importer.

De son côté, le SG du Conseil interprofessionnel de la filière céréales, Abdelghani Benali a estimé que le wali jouissait de prérogatives lui permettant d'organiser et de contrôler le stockage des céréales, mettant en avant son rôle pivot dans la sélection des terres destinées à la concrétisation des projets, mais aussi dans le suivi et le contrôle de leur réalisation.

M. Abdelghani a souligné également l'importance du projet des silos de stockage des céréales, ajoutant que les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant l'accompagnement et la facilitation du travail de l'agriculteur, ainsi que d'avoir chargé les walis de suivre les silos de stockage "contribueraient à conférer davantage de transparence à la gestion de l'opération de stockage des céréales grâce aux prérogatives des walis".

Il a affirmé que le Conseil interprofessionnel de la filière céréales "est pleinement disposer à coopérer avec les walis et à leur fournir toutes les informations, tous les rapports et les projets relatifs à la filière céréalière".

A son tour, l'expert agricole M. Aissa Mansour, a indiqué que les services des wilayas auront un impact positif sur le suivi de la réalisation des silos et le contrôle de leur conformité aux standards, ce qui est à même de contribuer à la réussite des opérations de stockage sans entraîner pour autant une détérioration de la qualité des céréales.

L'expert a appelé également à conjuguer les efforts des walis avec les directeurs des chambres de l'Agriculture au niveau des wilayas et les représentants de l'OAIC, pour donner une impulsion et contribuer davantage au développement de la filière céréalière et d'augmenter les quantités récoltées après chaque saison de moisson, ajoutant que cette coopération permettrait également de mettre fin aux pertes occasionnées par le mauvais stockage.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, de transférer immédiatement les projets des silos de stockage des céréales aux walis de la République, avec élaboration d'une étude exhaustive sur le dossier, sous la supervision directe du ministère de l'Agriculture, et le suivi rigoureux de la saison agricole actuelle, en chargeant les walis de mener des campagnes d'inspection quotidiennes des surfaces emblavées afin de faciliter les tâches des agriculteurs".

Le Président Tebboune a souligné que l'élargissement des capacités de stockage s'inscrivait dans le cadre de la nouvelle politique et de la vision prospective de l'Etat concernant la question de la sécurité alimentaire.