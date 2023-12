Burkina Faso: Assassinat Norbert Zongo et autres - 25 ans après, engagement renouvelé de poursuivre la lutte

analyse

En prélude à la commémoration du 25e anniversaire des assassinats de Sapouy, le Collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques (CODMPP) et la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés (CCVC) ont organisé une conférence de presse le jeudi 7 décembre 2023. Elle s'est tenue au Centre national de presse Norbert-Zongo et avait pour objectif d'annoncer les activités retenues pour la journée du 13 décembre 2023.

Après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses 3 compagnons, le CODMPP et le CCVC commémorent chaque 13 décembre l'anniversaire de leurs décès en leur mémoire mais aussi pour réclamer la justice et la vérité pour le dossier. Cette année il sera célébré autour du thème : « Pour le sacrifice suprême consenti pour les libertés, la défense des droits humains et la bonne gouvernance, poursuivons la lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons ».

Selon les conférenciers, à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 septembre 2023 s'opposant à l'extradition de François Compaoré, la seule perspective qui s'offre à présent est le jugement du dossier par contumace qui pourrait être acté courant 2024.

A l'occasion du 25e anniversaire, plusieurs activités seront menées dans la capitale burkinabè et dans bien d'autres localités du pays. Il s'agit du dépôt de gerbes de fleurs suivi d'un temps de recueillement et d'hommage à l'honneur de Norbert Zongo et ses compagnons, aux martyrs de l'insurrection populaire et de la résistance du putsch et aux autres victimes à partir de 7h au cimetière de Gounghin. S'y ajoute l'animation d'un panel sur le thème : « Respect des libertés et promotion de la bonne gouvernance comme facteurs de résilience dans le contexte actuel de crise sécuritaire » à 9h30mn au Conseil burkinabè des chargeurs.

Il est également prévu des activités telles que des assemblées générales, des conférences publiques des marches-meetings et des meetings dans les autres localités du pays. Pour la réussite de la commémoration du 25e anniversaire du drame de Sapouy, le CODMPP et le CCVC invitent leurs militants, l'ensemble des patriotes, démocrates et révolutionnaires à plus de mobilisation le 13 décembre prochain.