Algérie: Manifestations du 11 décembre 1960 - Lancement et inauguration de plusieurs projets dans le Sud du pays

OUARGLA — Le lancement de nombreux projets de développement et l'inauguration d'autres ont marqué lundi la commémoration du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, dans les wilayas du Sud du pays.

Des cérémonies de recueillement aux carrés des martyrs et stèles commémoratives, avec le dépôt de gerbes de fleurs et la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des Chouhada, ont été organisées à cette occasion par les autorités locales, des membres de la famille révolutionnaire et des citoyens.

Dans la wilaya de Ouargla, l'évènement a donné lieu à l'inauguration d'un groupe scolaire dans la localité de Bour-El-Heïcha, commune de Ouargla, composé de six salles de cours et autant d'autres sont en cours de réalisation et dans la commune de Rouissat il a été procédé au lancement des travaux de réhabilitation des locaux pour aménager un bureau de poste et une agence commerciale de la Sonelgaz.

Le lancement d'un projet de réalisation d'un réseau routier de 800 mètres au quartier de Sokra, d'un autre d'un linéaire d'un (1) km au quartier Bouzid, et des travaux d'aménagement urbain le long de la rue Che-Guevara, ont également marqué cette journée dans la wilaya de Ouargla.

A El-Ménéa, l'évènement a donné lieu au lancement d'une opération de bitumage de la rue de la cité Bedrane, commune d'El-Ménéa, la mise en service d'une annexe communale au même quartier, d'une salle de soins et l'inauguration de deux aires de jeux revêtus en pelouse synthétique aux enceintes de deux établissements pédagogiques, en sus de l'inauguration d'un demi-pensionnat au collège du quartier d'El-Bour, commune de Hassi El-Gara.

Les autorités locales de la wilaya de Touggourt ont mis à profit cette journée pour le lancement d'un projet de réhabilitation d'une distance de 750 mètres du réseau d'assainissement dans la commune de Témacine, du raccordement du lotissement El-Battah au réseau d'électrification, l'ouverture d'une annexe administrative au quartier El-Bhour et l'inauguration d'une polyclinique au quartier de Temalehet.

Dans la wilaya de Ghardaïa, cet anniversaire a été marqué par l'inauguration, dans la commune de Bounoura, du nouveau siège de la Caisse régionale de la mutuelle agricole (CRMA), la mise en service du centre de proximité des impôts, d'un collège et la pose de la première pierre pour la réalisation d'une piscine.

De même, l'on relève l'inauguration, dans la commune d'El-Ateuf, d'un lycée, ainsi que la mise en service d'un bureau de poste à Tafilelt, quartier de Béni-Izguen, et l'organisation, par la faculté des sciences humaines, en coordination avec le laboratoire du Sud algérien de recherches en histoire et civilisations islamiques, à l'Université de Ghardaïa, d'une conférence sur cette journée historique.

Dans la wilaya d'In-Salah, l'occasion a donné lieu à la pose de la première pierre pour la réalisation d'une école primaire, d'un projet de 860 logements sociaux, le lancement du parachèvement du projet de réalisation d'un exutoire pour les quartiers Zaouïa, "Houari Boumediene" et le lotissement social de 1.332 parcelles de terrain à bâtir.

Des festivités commémoratives similaires ont eu lieu également dans les autres wilayas du Sud du pays.