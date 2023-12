Tunisie: La Hongrie offre 250 bourses universitaires aux étudiants tunisiens

La Hongrie offre 250 bourses d'études au titre de l'année 2024-2025 aux étudiants tunisiens dans les cycles de licence, master et doctorats.

Le dernier délai de dépôt des candidatures a été fixé au 15 janvier 2024 à 14h, a indiqué le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans son communiqué.

Cette bourse permet aux étudiants d'être exonérés des frais d'inscription et d'hébergement et de bénéficier d'une assurance maladie et d'une prime mensuelle selon les niveaux d'enseignement et ce, conformément au mémorandum d'entente entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère hongrois des affaires étrangères et du commerce et dans le cadre du programme Hungaricum Stipendium pour les années 2023-2025.

Les dossiers de candidatures doivent être approuvés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les candidats doivent avoir le diplôme requis pour l'accès au cycle d'étude demandé avant le 1er aout 2024.

Les candidats à cette bourse doivent maitriser les langues définies par l'établissement d'accueil ou poursuivre une année préparatoire en langue hongroise couverte par la bourse.

S'agissant des cycles de licence et de master, la bourse mensuelle a été fixée à environ 110 euros alors que pour le cycle doctoral, les étudiants recevront une bourse de 365 euros durant la première année de la phase d'enseignement et de 450 euros durant la deuxième phase. Ils bénéficieront de ces bourses durant 12 mois jusqu'à l'achèvement des études.