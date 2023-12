Sénégal: Après ses révélations sur un scandale présume de contrat minier - Me Moussa Diop convoqué à la Sûreté urbaine

La machine judiciaire s'emballe dans la « prétendue délivrance d'autorisation d'exploration minière » relayée par Me Moussa Diop, ancien directeur général de Dakar Dem Dikk et candidat à l'élection présidentielle de 2024. Quelques heures après les accusations de celui-ci contre l'ancien ministre de l'Energie Aly Ngouille Ndiaye sur cette « supposée délivrance d'autorisation d'exploration minière » au profit d'un industriel étranger basé au Sénégal, des actions judiciaires sont enclenchées.

Outre la plainte du candidat Aly Ngouille Ndiaye, le procureur de la République s'est auto-saisi de l'affaire. Me Moussa Diop a été convoqué dans la foulée à la Sureté urbaine hier, lundi. Dans le même temps, le député de l'opposition Guy Marius Sagna s'active pour « la mise sur pied d'une enquête parlementaire ».

L'affaire du présumé scandale d'exploitation d'une mine de diamants au nord du pays prend une autre tournure. Deux jours après les allégations du leader du mouvement Alternative Générationnelle (AG/Jotna) Me Moussa Diop, par ailleurs candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, impliquant l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, le Chef de l'Etat Macky Sall et l'homme d'affaires Jean Claude Mimran, Me Moussa Diop a été convoqué d'urgence hier, lundi 11 décembre, à la Sureté urbaine de Dakar.

« Je viens de recevoir la convocation de la Sûreté urbaine de Dakar pour présentation immédiate. Je me dirige au Commissariat central avec eux », a écrit l'ancien directeur de Dakar Dem Dikk sur sa page Facebook. En effet, lors d'une conférence de presse organisée le week-end dernier, l'ancien directeur général de la Société Dakar Dem Dikk a cité le Chef de l'Etat, l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye et Jean Claude Mimran dans une affaire d'attribution d'un contrat d'exploitation d'une mine de diamants au Sénégal. Cette convocation survient quelques heures après la plainte de l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye dont la cellule de communication avait aussitôt démenti les dites allégations.

LE MINISTERE DES MINES DEMENT ET PRECISE

«Monsieur le Président de la République ne saurait être concerné par le sujet puisqu'il n'y a jamais eu de permis d'exploitation de diamant délivré au Sénégal». C'est le ministère des Mines et de la Géologie qui dément ainsi les révélations de Me Moussa Diop qui, face à la presse le week-end dernier, avait non seulement informé de l'achat d'armement «non destiné aux Forces de défense et de sécurité» par la présidence de la République, mais aussi et surtout de l'existence de contrats miniers signés dans la plus grande «opacité» par les autorités dont Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye et l'homme d'affaire Jean Claude MIMRAN et Mamadou Diagna Ndiaye.

Dans un communiqué de presse parvenu à notre Rédaction hier, lundi, li ministère dirigé par Oumar Sarr s'est voulu clair. «En matière de législation minière, le président de la République n'intervient qu'après la phase de recherche, lorsque celle-ci a abouti à la découverte de réserves de ressources minérales prouvées. C'est à ce moment qu'il est envisagé suite à l'instruction de la demande introduite par le requérant la délivrance d'un permis d'exploitation, par décret. Tous les autres titres miniers prévus par le Code minier sont signés par le Ministre chargé des Mines ou par l'administration minière concernée.»

Et de révéler qu'«Au plan du contexte géologique, des indices de diamant ont été mis en évidence au Sud-Est du territoire, contrairement à ce qui a été affirmé. A ce jour, il existe deux (02) permis de recherche de diamant en cours de validité ainsi qu'une autorisation d'exploitation semi-mécanisée pour lesquels des résultats concluants n'ont pas été encore obtenus. Aucun autre titre minier portant diamant n'a été délivré à une quelconque entité», rapporte le document du ministère des Mines.

Non sans préciser qu'«Il n'existe pas dans la nomenclature des titres miniers prévus par le Code minier, de termes ayant trait à «une autorisation d'exploration». Ainsi, en matière de recherche minière, deux types de titres miniers peuvent être délivrés: une autorisation de prospection ou un permis de recherche; tandis que pour l'exploitation minière, il existe six (06) types de titres miniers à savoir le permis d'exploitation minière, l'autorisation d'exploitation de mine, l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée, l'autorisation d'exploitation de carrière publique, l'autorisation d'exploitation de carrière privée permanente, l'autorisation d'exploitation de carrière temporaire.»