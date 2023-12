Maroc: La création du contenu digital du ministère des Habous et des Affaires Islamiques vise la promotion des constantes religieuses (M. Toufiq)

Rabat — La création du contenu digital du ministère des Habous et des Affaires Islamiques vise la promotion des constantes religieuses du Maroc et la diffusion des aspects scientifiques y afférents, a souligné, lundi à Rabat, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

En réponse à une question autour du "Discours religieux numérique" lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, présentée par le groupe du Rassemblement national des indépendants, M. Toufiq a affirmé que le portail du ministère se classe parmi les meilleurs sites gouvernementaux au Maroc et jouit d'un important classement mondial, notant que plus de 200.000 contenus numériques du ministère sont indexés sur le moteur de recherche Google.

En ce qui concerne la communication sur les réseaux sociaux, il a relevé que le ministère et les établissements qui lui sont liés disposent de dix comptes sur YouTube, Facebook, X, Instagram et Tik Tok, précisant que le ministère gère plus de 20 pages sur Facebook comptant plus de 700.000 abonnés.

La page officielle du ministère sur Facebook est l'une des plateformes nationales les plus importantes compte tenu de la variété et de la richesse du contenu qui y est publié avec plus de 400 publications par mois, a-t-il noté, faisant état de 542.000 abonnés à cette plateforme jusqu'au mois dernier.

Le ministre a également fait savoir que les conseils des Oulémas disposent de 282 pages sur Facebook qui sont suivies par 800.000 abonnés.

En réponse à une autre question sur "l'encadrement religieux des enfants des Marocains résidant à l'étranger", présentée par le groupe istiqlalien de l'Unité et l'égalitarisme, M. Toufiq a expliqué que le ministère de tutelle entend relever les défis d'encadrement religieux via la communication digitale.

Après avoir souligné l'importance de l'attachement des Marocains résidant à l'étranger à leur religion et à leurs valeurs, M. Toufiq a indiqué que le ministère a oeuvré à la création du Conseil marocain des Oulémas pour l'Europe, à l'ouverture des canaux de communication avec les consulats et les organismes officiels et à l'invitation de représentants de la communauté marocaine à certaines occasions, en plus de l'envoi de plusieurs missions scientifiques de préposés religieux à l'étranger et la mise à disposition d'exemplaires du Saint Coran dans les mosquées et centres islamiques.