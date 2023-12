Sénégal: Supposée »autorisation d'exploration » du diamant au Sénégal - Les précisions du ministère des mines

Le ministère des Mines et de la géologie a apporté des précisions à la suite des informations relayées par la presse et les réseaux sociaux faisant état de la délivrance d'une « autorisation d'exploration » de diamant à une société privée. Le ministre de des Mines épargnant le président de la République de cette affaire précise qu' ''il n'y a jamais eu de permis d'exploitation de diamant délivré au Sénégal''. Mieux encore, Oumar et ses services indiquent qu' « Il n'existe pas dans la nomenclature des titres miniers prévus par le Code minier, de termes ayant trait à « une autorisation d'exploration».

« Monsieur le Président de la République ne saurait être concerné par le sujet puisqu'il n'y a jamais eu de permis d'exploitation de diamant délivré au Sénégal », a balayé d'un revers de mains le ministre des Mines et de la géologie. En effet, Oumar Sarr explique qu'« En matière de législation minière, le Président de la République n'intervient qu'après la phase de recherche lorsque celle-ci a abouti à la découverte de réserves de ressources minérales prouvées. C'est à ce moment qu'il est envisagé suite à l'instruction de la demande introduite par le requérant la délivrance d'un permis d'exploitation, par décret. Tous les autres titres miniers prévus par le Code minier sont signés par le Ministre chargé des Mines ou par l'administration minière concernée. »

D'ailleurs, souligne-t-on dans le document, « Au plan du contexte géologique, des indices de diamant ont été mis en évidence au Sud- Est du territoire, contrairement à ce qui a été affirmé. A ce jour, il existe deux (02) permis de recherche de diamant en cours de validité ainsi qu'une autorisation d'exploitation semi-mécanisée pour lesquels des résultats concluants n'ont pas été encore obtenus. Aucun autre titre minier portant diamant n'a été délivré à une quelconque entité », ont relevé dans un communiqué les services du ministère des Mines.

Oumar Sarr et ses services tiennent à rappeler qu' « Il n'existe pas dans la nomenclature des titres miniers prévus par le Code minier, de termes ayant trait à « une autorisation d'exploration». Ainsi, en matière de recherche minière, deux types de titres miniers peuvent être délivrés: une autorisation de prospection ou un permis de recherche; tandis que pour l'exploitation minière, il existe six (06) types de titres miniers à savoir le permis d'exploitation minière, l'autorisation d'exploitation de mine, l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée, l'autorisation d'exploitation de carrière publique, l'autorisation d'exploitation de carrière privée permanente, l'autorisation d'exploitation de carrière temporaire. »

Il faut noter qu'à l'occasion d'un point de presse, Me Moussa Diop, avait non seulement révélé l'achats d'armement « non destiné aux FDS », mais a également des contrats miniers signés dans la plus grande »opacité » par les autorités telles que Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye et l'homme d'affaire Jean Claude MIMRAN et Mamadou Diagna Ndiaye.