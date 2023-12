Maroc: Rabat - Coup d'envoi de la 5è édition du Festival Florilège culturel

Rabat — Le coup d'envoi de la 5è édition du Festival "Florilège culturel" a été donné, lundi à l'Académie du Royaume du Maroc, en présence d'une pléiade de personnalités du monde politique, intellectuel et culturel.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition vise à explorer la thématique de "La ville de demain, de la cité vertueuse à la ville intelligente" avec pour objectif de créer une ville qui combine les éléments des deux concepts de cette cité idéale et de ville intelligente, en cherchant à concilier les aspects sociaux et environnementaux avec les avantages des technologies intelligentes pour la ville du futur.

Cette thématique revêt une importance capitale compte tenu de l'évolution rapide du monde scientifique et économique, de ses ramifications et de son impact sur la vie quotidienne, a affirmé, à cette occasion, le président de l'Association Ribat Al-Fath, Abdelkrim Bennani, notant qu'il est devenu nécessaire de parler de ville durable et de ville intelligente en raison de l'évolution des technologies, de l'intelligence artificielle et de la vitesse qui ont transformé les comportements, les connaissances et le regard des gens sur les idées présentes et futures.

Il a, par ailleurs, fait observer que la ville vertueuse et idéale basée sur des valeurs nobles, qui a suscité l'intérêt des philosophes et des penseurs, vise à réaliser la justice, l'équité et l'égalité entre les citoyens dans le but d'assurer leur bonheur et leur bien-être, considérant que les technologies modernes ambitionnent d'améliorer la vie des gens et de simplifier les conditions de leur appartenance à leur environnement.

Et de souligner qu'il est temps d'absorber toutes ces nouvelles technologies pour accueillir et établir la modernité, ainsi que d'instaurer de nouvelles conditions visant à rendre les gens heureux, grâce à de nouveaux services urbains, tels que la distribution d'eau et d'électricité, la gestion de l'énergie, l'amélioration des réseaux de transport et de mobilité, la gestion des déchets, la sécurité publique et les services de santé.

De son côté, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a assuré, dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Youssef Hosni, que l'avenir du Maroc reste tributaire de l'encadrement de sa charnière territoriale qui passe par le renforcement et le développement de son système urbain, qui fait partie intégrante du système spatial.

Elle a relevé que les villes sont des centres de production et d'échange, de leadership et d'autorité, et jouent un rôle fondamental dans la dynamique de développement de la vie de leurs populations.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que la ville vertueuse d'Al-Farabi et la future ville intelligente forment une seule entité, estimant que la vertu, l'équité et la responsabilité sont des valeurs qui ne peuvent être répandues que dans un cadre pratique, intelligent, efficace et dynamique, de sorte à assurer la rencontre et la fusion entre la ville éthique et la ville intelligente à l'avenir, à condition que celle-ci soit aussi une ville parlante.

L'aménagement numérique, en tant que moyen efficace pour faciliter l'accès de toutes les catégories aux services publics de base, est un enjeu crucial pour la ville de Rabat, a relevé, d'autre part, la maire de Rabat, Asmaa Rhlalou, notant que le développement de la capitale et sa transformation en une ville intelligente capable de répondre aux besoins des citoyens dans divers domaines, est un véritable défi qui appelle les élus locaux à concevoir une ville future capable de répondre à ces besoins dans les domaines de l'éducation, de la santé, des transports publics et autres.

De son côté, le directeur de la revue "Les temps modernes", Abdallah Alaoui Belghiti, a souligné que le passage à la cité intelligente, tient en compte non seulement la solidarité, mais également l'humanisation des technologies modernes qui permettent la promotion du vivre-ensemble.

Le Festival "Florilège culturel" est marqué par la tenue de conférences et de tables rondes, en présence de penseurs, d'experts et de spécialistes afin d'explorer les synergies entre la moralité traditionnelle et les avancées technologiques.

Organisée par l'Association Ribat Al-Fath pour le développement durable en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), cette manifestation culturelle aborde des sujets cruciaux tels que la promotion du bien-être des citoyens, les comportements éthiques, les politiques de protection de l'environnement, les programmes de lutte contre la pauvreté et les initiatives de participation citoyenne. L'objectif étant de souligner l'importance de ces valeurs dans la construction d'une cité idéale, même à l'ère de la ville intelligente.

Les organisateurs ambitionnent, à travers cet événement, de contribuer aux débats sur la création d'une ville du futur qui combine les éléments des concepts de cité idéale et de ville intelligente.