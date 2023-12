Ile Maurice: L'express leaks du dimanche 3 décembre au vendredi 8 décembre

Des bruits de couloir, les derniers buzz ou les derniers scandales, l'express vous dévoile ici ce que les autres vous cachent.

Même des laptops comme bribe !

Un litige entre un directeur et le conseil d'administration d'une grosse société informatique a révélé que trois laptops ont été gratuitement offerts à un ministre, tombé depuis en disgrâce. Si ce litige va en cour, l'histoire derrière ces laptops éclatera en public et qui sait, d'autres faveurs et peut-être beaucoup plus graves, pourraient émerger. D'autres ministres seraient exposés.

******

Ça crame entre Maudhoo/Nuckcheddy et Balgobin/Hurdoyal

La majorité se déchire dans le district de Flacq. Rien ne va plus entre, d'une part, un ministre et un secrétaire parlementaire privé (PPS), et d'autre part, deux ministres. Le conflit plus que larvé tourne notamment autour des conseillers de village de la région dont certains sont soutenus par le ministre et PPS et les autres par les deux ministres. L'affaire est même allée en cour et au-delà, soit au Parlement avec l'amendement à la Local Government Act, dans une tentative de stopper ces batailles rangées. Ce sera désormais au ministre des Administrations régionales de décider qui ne sera plus conseiller de village et quand.

******

Churidar ek manzé bwar au no 15

Une politicienne, qui avait fait des commentaires anti-Ganga Asnan dans les instances de son parti, a cru utile de revêtir un churidar pour aller s'adresser à des agents du numéro 15. Comme elle se plaignait assez longuement des misères qu'elle subissait au Parlement, quelques agents n'ont pas hésité à dire qu'ils voulaient surtout manger et non la regarder et encore moins l'écouter. Dur, dur de faire campagne de nos jours. Plus facile de faire des Tik-Tok, dit-on.

******

Mon ami mal-aimé

Avec le redécoupage des frontières électorales, la circonscription de Savanne/Rivière-Noire (no 14) perd environ 16 000 électeurs, qui voteront désormais dans celle de Belle-Rose/Quatre-Bornes (no 18). Les électeurs de Palma et Route-Bassin, qui sont concernés, constituaient, avant ce redécoupage, un bassin de votes favorables à Alan Ganoo, vu le profil ethnique des habitants de ces régions. Ce qui fait dire à un membre du Mouvement Patriotique que cela n'aurait pas été fait innocemment car ce serait un coup porté à un allié dont lakwizinn voudrait se débarrasser. Surtout après le «lâchage» de Tania Diolle par cette même kwizinn.

******

Le leader absent

L'absence du leader du Mouvement socialiste militant à une réunion du comité régional dans la circonscription Port-Louis Maritime/Port-Louis Est (no 3), jeudi, est diversement commentée. Pourtant, les organisateurs avaient annoncé sur les réseaux sociaux que Pravind Jugnauth serait l'invité d'honneur de la soirée. Certaines personnes affirment qu'il aurait appris que la foule attendue ne serait pas au rendez-vous et que c'est la raison pour laquelle il aurait annulé son déplacement au dernier moment. Les membres du parti soleil, quant à eux, soutiennent qu'il a eu un empêchement de dernière minute.

******

À couteaux tirés

Deux ministres de la même circonscription se regardent en chiens de faïence, bien qu'ils se parlent en public pour faire bonne figure. Récemment, l'un d'eux avait promis à l'organisateur d'une fête destinée à célébrer Divali, qu'il prendrait en charge la facture du groupe de musiciens engagés pour l'événe- ment, ainsi que deux prix majeurs pour une tombola, à condition que des élus de l'opposition ne soient pas invités, ni son colistier. Les organisateurs ont suivi ses consignes. Cependant, lui, n'a pas encore respecté son engagement. Les gagnants de la tombola attendraient toujours leur prix, et un conseiller du village aurait dû débourser pour payer les musiciens qui réclamaient leur argent