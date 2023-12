Congo-Brazzaville: Développement - Des échanges autour du projet d'électrification « Ignié 2021-2046 »

Une délégation du cabinet du ministère des zones économiques spéciales et de la diversification économique (ZES) conduite par Dieudonné Roch Massoyi Eteka a eu, le week-end dernier, une séance de travail au siège de la société Tinda Cash SA.

Cette séance à laquelle ont pris part Ali Litho, chef de cabinet du ministre des ZES et Daniel Nganga, conseiller au développement à la planification a permis aux deux parties de passer en revue l'évolution du projet qui, selon leurs appréciations, connait une progression.

Projet d'électrification hybride et extensible via le solaire et la biomasse, « Ignié 2021-2046 » dans sa mise en oeuvre, contribuera annuellement à réaliser des économies de consommation de 50 mille tonnes en équivalent charbon ; à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 125 mille tonnes et à valoriser 180 mille tonnes de déchets ménagers.

Il jouera un rôle clé et positif dans la promotion du développement vert à faible émission de carbone et favorisera la pérennité économique, sociale et environnementale de la ZES d'IGNIE.

La visite des locaux de la société Tinda cash y compris de ceux qui serviront de transfert d'argent a bouclée ladite séance de travail.