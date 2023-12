Congo-Brazzaville: Insertion socioprofessionnelle - Le BOE désormais mise en service

Situé dans l'enceinte de la cité Don Bosco dans le neuvième arrondissement Djiri, le Bureau d'orientation et de l'emploi (BOE) a été inauguré le 8 décembre à Brazzaville.

La cérémonie d'inauguration de cet outil s'est déroulée en présence du représentant de l'administrateur maire de l'arrondissement 9 Djiri, EBA, du directeur départemental de la formation qualifiante et de l'emploi, Fabrice Ngaboka Morossa.

Initié par l'ONG ESSOR en partenariat avec le centre professionnel de formation de Don Bosco, le BOE est un dispositif innovant qui se fixe comme objectif de soutenir et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en formation par un suivi personnalisé tout en leur facilitant l'accès aux opportunités de stage et d'emploi sur le marché du travail.

Présentant le BOE, Brave Nkaaya, coordonnateur des projets de formation et d'insertion professionnelle de l'ONG Essor, a indiqué que ce bureau permettra entre autres, de conseiller les jeunes sur leur parcours professionnel, les accompagner dans la recherche d'emploi, les préparer à entrer sur le marché du travail de manière autonome,, Renforcer les synergies et développer les partenariats entre le CFP et les entreprises...

« Le BOE est un dispositif qui a été conçu à partir du constat fait par ESSOR du manque d'implication des CFP dans les questions d'orientation professionnelle et d'accompagnement à l'insertion de leurs jeunes. Ce dernier a donc été pensé comme un outil pour intensifier les liens entre le CFP et le secteur privé. », a-t-il expliqué.

Relevant l'importance de cet outil, le représentant de l'administrateur maire du Djiri, EBA, a indiqué : « Nous sommes fière et contents que le BOE fasse un travail de qualité dans l'accompagnement, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes dans notre circonscription administrative. Cela réduit tant soit peu le chômage juvénile ».

Tout en remerciant les initiateurs pour cette initiative, Fabrice Ngaboka Morossa, directeur départemental de la formation qualifiante et de l'emploi, a précisé que le nouveau bureau d'orientation et d'emploi va apporter une touche particulière dans la formation et l'orientation des jeunes.

Prêtre et directeur de l'oeuvre salésien de la cité Don Bosco, Jérémie Louzolo a de son côté déclaré : « en tant que religieux salésiens, nous éduquons et évangélisons les jeunes. Et dans notre perspective, nous voulons collaborer avec toutes les parties prenantes qui ont le souci de l'éducation et de la formation des jeunes. Donc nous sommes très contents que ce bureau voit le jour car il sera un cadre officiel où les jeunes viendront se faire écouter, se faire orienter, aussi être accompagnés dans l'objectif de trouver un travail qui va être pérennisé dans le temps ».

L'inauguration du BOE a été une occasion pour les responsables de la cité Don Bosco de faire un plaidoyer au regard de l'érosion qui menace le site. « ...Au regard de la menace de l'érosion, nous vous invitons à vous joindre à nous pour un plaidoyer fort auprès des décideurs pour éradiquer l'érosion qui est en train de faire disparaître le Centre de Formation Professionnelle sur le chéquier de Brazzaville », a lancé le Frère Rémy Nkanku, directeur général du CFP Don Bosco.